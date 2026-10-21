Venado Tuerto se prepara para recibir a Patricia Sosa, una de las voces de mayor trayectoria de la música argentina. La artista tiene programado un concierto para el sábado 7 de noviembre de 2026, a partir de las 21, en el Centro Cultural Municipal.

La presentación se enmarca en una gira provincial que incluirá distintas localidades santafesinas y permitirá al público de la región volver a encontrarse con la cantante en un espectáculo centrado en su recorrido musical.

Según la información difundida, las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuticketEvento. Además, se anunció una modalidad Meet & Greet para quienes deseen participar de un encuentro personal con la artista.

Un recorrido por su trayectoria musical

Patricia Sosa desarrolló una extensa carrera que comenzó vinculada al rock argentino y posteriormente incorporó la canción melódica y otros géneros musicales.

Durante su paso por el grupo La Torre, en la década de 1980, alcanzó reconocimiento dentro de la escena del rock nacional. Más adelante inició su carrera solista, con un repertorio que amplió su llegada a públicos de distintas generaciones.

Entre las canciones asociadas a su trayectoria se encuentran “Aprender a volar”, “Endúlzame los oídos” y “Para amarte una vez más”, composiciones que forman parte de su recorrido artístico.

El concierto anunciado para Venado Tuerto estará orientado a repasar diferentes momentos de su carrera. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un listado oficial de canciones ni detalles sobre el formato instrumental que acompañará la presentación.

Una gira con varias escalas en Santa Fe

La visita a Venado Tuerto forma parte de una serie de actuaciones previstas en territorio provincial.

De acuerdo con la información publicada, la gira también contempla conciertos en San Lorenzo, Casilda y Rufino, lo que permitirá ampliar el alcance de la propuesta a diferentes puntos de Santa Fe.

La presentación en Venado Tuerto tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal, uno de los espacios utilizados habitualmente para espectáculos teatrales, musicales y actividades culturales de la ciudad.

La convocatoria está dirigida tanto a los seguidores de la cantante como al público de localidades cercanas que habitualmente se traslada a Venado Tuerto para asistir a este tipo de eventos.

Las localidades para el espectáculo se anuncian a través de tuticketevento.com, donde los interesados podrán consultar las opciones de compra y las condiciones de acceso.

También se informó que estará disponible la experiencia Meet & Greet, una modalidad que contempla un encuentro con Patricia Sosa y que habitualmente se comercializa bajo condiciones particulares.

Por el momento, la información proporcionada no precisa los valores de las entradas, las ubicaciones disponibles ni los detalles de esa experiencia.

La cita está prevista para el sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto. Se recomienda consultar la plataforma de venta para conocer las condiciones actualizadas antes de adquirir las localidades.