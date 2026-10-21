El diputado provincial Leo Calaianov presentó un proyecto de ley para eximir del pago de la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO) a los vehículos de las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Santa Fe. La propuesta contempla que los cuarteles realicen el trámite sin costo y que el Estado provincial reconozca a los centros de revisión el valor del arancel correspondiente.

La iniciativa fue ingresada en la última sesión de la Cámara de Diputados y necesita reunir los consensos para avanzar hacia su aprobación. Por lo tanto, la exención es una medida propuesta y todavía no constituye un beneficio vigente.

El texto plantea modificar la ley provincial Nº 13.133. La excepción alcanzaría a las unidades destinadas a la prevención, la extinción de incendios y la atención de emergencias. El cambio se refiere al pago del trámite: los vehículos deberán continuar sometiéndose a los controles técnicos en los establecimientos habilitados.

Para acceder al beneficio, las asociaciones deberán tener domicilio en Santa Fe, personería jurídica vigente y reconocimiento del Poder Ejecutivo. También tendrán que acreditar que los vehículos están registrados a su nombre y que se utilizan para las actividades propias del servicio de Bomberos Voluntarios.

El mecanismo previsto establece que los centros habilitados realicen las revisiones sin cobrarles a los cuarteles. A su vez, la Provincia reconocerá a esos establecimientos un importe equivalente al arancel exento, de modo que el costo del control quede a cargo del Estado provincial.

En los fundamentos, Calaianov destacó el papel de los Bomberos Voluntarios en la protección de la vida, los bienes y el ambiente. También remarcó su presencia en las localidades del interior, donde, según señaló, muchas veces constituyen la primera respuesta ante una emergencia.

El legislador sostuvo que las asociaciones se financian en gran medida con subsidios públicos, aportes de la comunidad y actividades solidarias. En ese contexto, argumentó que los gastos de mantenimiento de sus vehículos afectan los recursos disponibles para prestar el servicio.

Como antecedente, Calaianov mencionó que la legislación santafesina ya contempla exenciones tributarias para estas instituciones y licencias de conducir gratuitas para su personal. Según los argumentos del proyecto, la nueva exención tendría un impacto acotado sobre la recaudación y permitiría destinar los fondos que hoy se utilizan para la RTO a equipamiento, capacitación y mantenimiento de las unidades.

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