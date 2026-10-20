La salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United volvió a ocupar el centro de la escena después de que Erik ten Hag, quien dirigía al equipo inglés durante aquel período, ofreciera su versión sobre los desacuerdos que terminaron con la desvinculación del delantero en noviembre de 2022.

En declaraciones atribuidas a una entrevista con The Athletic, el entrenador neerlandés aseguró que los problemas no estuvieron relacionados únicamente con decisiones futbolísticas, sino también con la preparación física, el cumplimiento de las exigencias de entrenamiento y determinadas actitudes dentro del plantel.

Ten Hag recordó que, antes de comenzar su trabajo en Manchester, había mantenido conversaciones con Ronaldo para explicarle el proyecto deportivo que pretendía desarrollar. Sin embargo, según su relato, la relación se fue deteriorando con el transcurso de los meses.

"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos planeado todo con él", sostuvo el técnico, de acuerdo con la entrevista reproducida por TyC Sports.

Los entrenamientos y las diferencias físicas

Uno de los episodios mencionados por Ten Hag ocurrió después de la derrota por 4-0 ante Brentford, en agosto de 2022.

El entrenador explicó que había dispuesto trabajos físicos adicionales para mejorar la condición del plantel, pero afirmó que Ronaldo no participó de todas las sesiones previstas.

También aseguró que, cuando estuvo presente, el delantero no alcanzó determinados objetivos de frecuencia cardíaca y no completó la totalidad de los ejercicios establecidos.

Estas afirmaciones corresponden a la versión del exentrenador y no están acompañadas, en la información disponible, por registros físicos independientes.

Además, Ten Hag cuestionó la capacidad del portugués para cumplir determinadas funciones dentro de su esquema táctico. Según explicó, el problema no se limitaba a la presión sobre los defensores rivales, sino también a los desplazamientos con y sin pelota.

Las críticas a su influencia en el vestuario

Otro de los puntos abordados fue el comportamiento del delantero durante los entrenamientos.

De acuerdo con Ten Hag, Ronaldo aconsejaba a algunos compañeros administrar sus esfuerzos, una actitud que el técnico consideraba incompatible con las exigencias de su metodología de trabajo.

El neerlandés sostuvo que los futbolistas de mayor trayectoria deben asumir responsabilidades dentro del grupo y acompañar el funcionamiento colectivo.

Qué había dicho Cristiano Ronaldo sobre su salida

La postura del futbolista fue diferente cuando el conflicto tomó estado público en noviembre de 2022.

En una entrevista concedida a Piers Morgan para TalkTV, Ronaldo afirmó sentirse traicionado por Manchester United y cuestionó el trato recibido por parte del entrenador y de algunos dirigentes.

El delantero también sostuvo que no respetaba a Ten Hag porque, según su interpretación, el técnico no había mostrado respeto hacia él.

Poco después, Manchester United anunció la rescisión del contrato de común acuerdo, poniendo fin a la segunda etapa del portugués en la institución.

Un conflicto que vuelve a generar repercusiones

Tras la salida de Ronaldo, Manchester United conquistó la Copa de la Liga de 2023 y posteriormente la FA Cup de 2024, ambas bajo la conducción de Ten Hag.

Casi cuatro años después de la separación, las declaraciones atribuidas al entrenador vuelven a poner bajo análisis las diferencias deportivas y personales que atravesaron aquella etapa.

Por el momento, la información difundida no incluye una respuesta reciente de Cristiano Ronaldo a estas acusaciones. Una eventual contestación del delantero podría aportar nuevos elementos sobre un conflicto que marcó su despedida del fútbol inglés.