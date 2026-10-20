La situación de Vinicius Júnior en Real Madrid quedó en el centro de una conferencia de prensa atribuida a José Mourinho, quien explicó su criterio para definir qué futbolistas merecen mantenerse dentro del equipo titular. El entrenador aseguró que ningún jugador tiene garantizado su lugar por antecedentes, trayectoria o reconocimiento internacional.

La declaración surgió durante la previa del encuentro ante Leipzig, correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Campeones, según informó TyC Sports.

«Intocable solo es el escudo», expresó Mourinho al ser consultado por el delantero brasileño. A continuación, explicó que no comparte la idea de que determinados futbolistas deban jugar independientemente de su actualidad deportiva.

Para el técnico portugués, ni la antigüedad en el club, ni el brazalete de capitán, ni el dinero invertido en una contratación deberían condicionar las decisiones del cuerpo técnico.

El rendimiento como criterio para elegir a los titulares

Las palabras atribuidas a Mourinho establecen una posición respecto de la competencia interna dentro del plantel. Según su explicación, todos los jugadores deben justificar su presencia a partir de lo que demuestran durante los partidos y los entrenamientos.

Aunque la consulta estuvo vinculada con Vinicius, el entrenador no anunció una modificación concreta en la formación ni confirmó que el brasileño fuera a perder su lugar.

Por eso, sus declaraciones no permiten concluir que exista una sanción deportiva o un enfrentamiento personal entre ambos.

Valverde y Güler, dos alternativas para diferentes posiciones

Durante la misma conferencia, Mourinho también habría destacado la capacidad de Federico Valverde y Arda Güler para desempeñarse en distintas funciones dentro del campo.

El entrenador señaló que ambos poseen características diferentes, tanto por su experiencia como por sus condiciones futbolísticas, pero comparten la posibilidad de adaptarse a las necesidades del equipo.

En ese sentido, consideró que contar con jugadores capaces de modificar su posición permite disponer de más variantes para desarrollar una estrategia.

La referencia también estuvo relacionada con los cambios de funciones que ambos futbolistas habrían experimentado durante los encuentros recientes.

La posibilidad de jugar con dos delanteros

Otro de los temas abordados fue la eventual presencia simultánea de Kylian Mbappé y Carlos Espí en el ataque.

Mourinho planteó dudas sobre utilizar esa combinación desde el comienzo de un encuentro. Explicó que, por las características de los futbolistas de banda, una formación inicialmente pensada como 4-4-2 podría transformarse en un esquema 4-2-4.

Sin embargo, no descartó esa alternativa para determinados momentos del partido, especialmente cuando el rival presente desgaste físico o reduzca su participación ofensiva.

Una definición antes de la Champions League

Las declaraciones difundidas colocan el rendimiento individual y la flexibilidad táctica como dos ejes de la conducción deportiva atribuida a Mourinho.

De cara al encuentro frente al Leipzig, la expectativa estará puesta en las decisiones sobre la formación inicial y el lugar que ocuparán los principales futbolistas.

No obstante, antes de publicar la noticia como información confirmada, resulta necesario verificar la conferencia de prensa y la situación contractual y deportiva de los protagonistas.