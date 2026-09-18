El jugador de pádel Elian Gómez visitó los estudios de FM Sonic durante el programa “El Primero de la Mañana” y repasó su presente deportivo, su participación en competencias regionales y el camino que comenzó desde muy joven junto a su familia.

Gómez explicó que su vínculo con el pádel nació desde chico, acompañado por su padre, quien fue una figura importante en sus primeros pasos dentro de la actividad. Según relató, durante esos años también practicaba otras disciplinas deportivas, pero con el tiempo encontró en el pádel un espacio que se transformó en una parte central de su vida.

Actualmente participa del circuito AJPR (Asociación de Jugadores de Primera Regional), una competencia que reúne jugadores de distintos puntos del país. En ese marco, contó su experiencia reciente en un torneo disputado en San Nicolás, donde participaron 65 parejas.

Junto a su compañero Tirso Pato logró avanzar hasta las semifinales luego de superar distintas etapas del certamen. Según explicó, uno de los partidos más importantes fue el disputado en octavos de final, donde enfrentaron un encuentro cerrado que finalmente quedó a su favor. En semifinales, la dupla quedó eliminada en el tercer set.

“Estamos en la lucha por entrar al Master”, explicó Gómez al referirse al objetivo deportivo dentro del circuito. Además, indicó que actualmente forma parte del grupo de jugadores que busca sumar puntos para mantenerse en los primeros lugares.

Además de su faceta como jugador, Gómez desarrolla tareas como profesor de pádel y brinda clases para personas de distintas edades. En la entrevista destacó que en los últimos años aumentó la cantidad de personas interesadas en practicar el deporte, incluyendo jóvenes y adultos.

“Más allá de jugar, lo que más me llena es enseñar”, expresó durante la charla, al referirse al contacto con alumnos y al crecimiento de la disciplina.

Sobre el nivel del pádel en la zona, señaló que hubo un crecimiento importante en localidades cercanas como Villa Cañás, Santa Isabel y Teodelina, aunque consideró que todavía existe un camino por recorrer para lograr una mayor profesionalización.

El jugador también destacó la importancia de la experiencia dentro del pádel competitivo. Según explicó, si bien la preparación física tiene un peso relevante, los años de recorrido y conocimiento de la cancha también influyen en los partidos.

Para Gómez, el deporte representa una combinación entre competencia, trabajo y un vínculo familiar que comenzó en sus primeros años. Su objetivo para esta temporada es continuar avanzando dentro del circuito AJPR y seguir desarrollando su actividad como entrenador.