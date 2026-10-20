El fútbol europeo tendrá este martes 20 de octubre una agenda de nueve encuentros distribuidos en distintos estadios del continente. De acuerdo con la programación suministrada, la actividad comenzará a las 13:45, hora argentina, y continuará a las 16:00 con siete partidos simultáneos.

Uno de los encuentros que concentra mayor atención es el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona, previsto para las 16:00 en el Parque de los Príncipes, en Francia.

Todos los partidos y horarios

CHAMPIONS LEAGUE 2026 Martes 20 de octubre

Partidos, horarios y estadios

Horarios de Argentina PRIMER TURNO — 13:45 HS PARTIDO ESTADIO Sabah FC vs. Borussia Dortmund Olímpico de Bakú Fenerbahçe vs. Slavia Praga Chobani Stadyumu SEGUNDO TURNO — 16:00 HS PARTIDO ESTADIO PSG vs. Barcelona Parque de los Príncipes Liverpool vs. Villarreal Anfield Manchester City vs. AEK Atenas Etihad Stadium Stuttgart vs. Atlético de Madrid MHPArena Napoli vs. Bodø/Glimt Diego Armando Maradona Roma vs. Slovan Bratislava Olímpico de Roma Porto vs. PSV Eindhoven Estádio do Dragão Todos los horarios corresponden a Argentina (GMT-3).

La programación puede estar sujeta a modificaciones. Novedades del Sur | Deportes

PSG y Barcelona, el encuentro destacado

El partido entre el conjunto parisino y el equipo catalán aparece como uno de los principales atractivos de la programación. Ambos clubes cuentan con antecedentes de enfrentamientos en competiciones internacionales y volverán a cruzarse en territorio francés, según el calendario recibido.

Por otro lado, Liverpool tendrá actividad como local frente a Villarreal en Anfield, mientras que Manchester City recibirá al AEK Atenas en el Etihad Stadium.

Atlético de Madrid viajará a Alemania para enfrentar a Stuttgart, en otro de los partidos previstos para el segundo turno.

Napoli, Roma y Porto también tendrán actividad

En Italia, Napoli recibirá al Bodø/Glimt en el estadio Diego Armando Maradona. Roma, por su parte, será local ante Slovan Bratislava en el Olímpico de la capital italiana.

La programación también incluye el enfrentamiento entre Porto y PSV Eindhoven en Portugal, mientras que Fenerbahçe y Borussia Dortmund tendrán compromisos en el primer turno.

Los nueve encuentros permitirán seguir la actividad de clubes de diferentes ligas europeas durante la tarde argentina.

La programación deberá contrastarse con los calendarios oficiales de cada competición antes de su publicación definitiva, especialmente para confirmar horarios, sedes y el torneo correspondiente.