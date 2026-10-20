Dani Alves volvió a referirse a Lionel Messi y dejó una reflexión sobre el trato que recibió el futbolista rosarino en Argentina durante los años en los que todavía no había conseguido títulos con la Selección mayor. El exjugador brasileño cuestionó las críticas que acompañaron buena parte de aquella etapa y destacó el reconocimiento que llegó después de las consagraciones internacionales.

Durante una entrevista con Cadena 3, realizada en el marco de su visita al norte argentino, Alves fue directo al expresar su postura: “Acá no trataron a Messi como se merecía”.

La declaración hizo referencia a los cuestionamientos que recibió el capitán argentino durante distintos momentos de su carrera, especialmente después de las finales perdidas con la Selección.

La defensa de Alves y su relación con Messi

El brasileño conoce de cerca la trayectoria de Messi. Ambos compartieron el vestuario del Barcelona durante ocho temporadas, entre 2008 y 2016, y formaron parte de uno de los períodos de mayores conquistas deportivas del club catalán.

Durante aquellos años consiguieron títulos nacionales e internacionales y construyeron una sociedad futbolística que tuvo al argentino como principal referencia ofensiva.

Desde esa experiencia, Alves planteó una diferencia entre el reconocimiento internacional que recibía Messi y los cuestionamientos que enfrentaba en su país.

Durante varios años, el rosarino fue señalado por no conseguir con Argentina los mismos resultados que alcanzaba en Barcelona. Las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016 profundizaron las críticas de una parte del periodismo y de los hinchas.

Sin embargo, también recibió respaldo de amplios sectores del público argentino durante ese período.

Los títulos que cambiaron la historia de Messi con Argentina

El escenario deportivo comenzó a modificarse en 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América en Brasil. Un año después, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni ganó el Mundial de Qatar 2022, con Messi como capitán.

A esas conquistas se sumó la Copa América 2024, que consolidó una etapa de resultados internacionales para la Selección.

La visita de Dani Alves a Salta

Las declaraciones se produjeron durante una recorrida del exfutbolista por el norte argentino, donde participó de encuentros religiosos y actividades sociales.

En Salta, Alves visitó el barrio Villa Soledad y se acercó a la sede de LAPEN, la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño.

Durante esos encuentros también se refirió a su experiencia en prisión en España. El brasileño permaneció detenido durante 14 meses y recibió una condena por agresión sexual que posteriormente fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en marzo de 2025. La Fiscalía y la denunciante anunciaron recursos contra esa absolución.

En sus reflexiones religiosas, Alves sostuvo que la libertad también está vinculada con las creencias personales y la relación con la fe.

Su paso por Argentina dejó así declaraciones sobre distintas etapas de su vida, aunque sus palabras acerca de Messi volvieron a poner en discusión cómo fue tratado el capitán de la Selección antes de alcanzar sus principales conquistas internacionales.