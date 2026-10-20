La carrera de Ailín Pérez atraviesa uno de sus momentos más importantes. La peleadora argentina, de 32 años, alcanzó el segundo lugar del ranking de peso gallo femenino de UFC, de acuerdo con la información publicada por TyC Sports, después de encadenar siete victorias consecutivas en la organización.

El presente deportivo contrasta con una etapa de su vida en la que debía combinar los entrenamientos con distintos trabajos para sostener económicamente a su hijo. En 2018, mientras vivía en Brasil, se desempeñaba como personal de seguridad en un cabaret de Camboriú.

Según relató en entrevistas, su tarea consistía en proteger a las mujeres que trabajaban en el establecimiento. Terminaba sus turnos alrededor de las cinco y media de la mañana y regresaba caminando a su vivienda para ahorrar el dinero del transporte.

De Zárate a las artes marciales mixtas

Pérez nació el 5 de octubre de 1994 en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Su vínculo con los deportes de combate comenzó a los 11 años, cuando practicaba kung fu en Zárate junto a su padre y sus hermanos.

Con el tiempo incorporó otras disciplinas y decidió orientar su preparación hacia las artes marciales mixtas, conocidas internacionalmente como MMA.

Su paso por Brasil fue parte de ese proceso de formación. Allí combinó las exigencias deportivas con responsabilidades familiares y laborales.

En diciembre de 2018 obtuvo un campeonato de peso gallo de la CFU en Uruguay. Posteriormente sumó otro cinturón en Samurai Fight House, resultados que contribuyeron a su proyección internacional.

El camino dentro de UFC

Su debut en Ultimate Fighting Championship llegó en septiembre de 2022, durante una velada realizada en París. Aquella presentación terminó con una derrota por sumisión frente a Stephanie Egger.

Sin embargo, logró recuperarse y comenzó una serie de victorias ante rivales como Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilová, Joselyne Edwards, Darya Zheleznyakova, Karol Rosa y Macy Chiasson.

El 26 de septiembre de 2026 consiguió otro triunfo ante Norma Dumont, por decisión unánime, con tarjetas de 29-28.

El resultado generó controversia. La brasileña cuestionó públicamente la decisión de los jueces y, después del combate, se produjo un enfrentamiento verbal que requirió la intervención de seguridad.

OnlyFans y una fuente alternativa de ingresos

Además de competir profesionalmente, Pérez administra una cuenta en OnlyFans. La deportista explicó que decidió utilizar la plataforma como una alternativa económica y aseguró que esos ingresos le permitieron afrontar durante mucho tiempo el alquiler de su vivienda.

También sostuvo que existe una diferencia considerable entre lo que percibe por esa actividad y sus ingresos como peleadora, aunque no difundió cifras que permitan establecer una comparación independiente.

Actualmente reside en Miami y desarrolla su preparación deportiva en MMA Science, ubicado en Sunrise, Florida.

El objetivo de disputar el cinturón

El próximo desafío de Pérez es conseguir una oportunidad por el campeonato gallo femenino.

Según la programación mencionada en la fuente, la campeona Kayla Harrison tiene prevista una defensa ante Amanda Nunes el 14 de noviembre. La argentina manifestó su disposición a participar como reemplazante si alguna de las protagonistas no pudiera competir.

Por ahora, no existe una confirmación de que Pérez vaya a disputar ese título. Su posición en el ranking, sin embargo, la mantiene dentro del grupo de aspirantes a una futura oportunidad mundialista.