Bombal vive su 6ª Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria

Bombal se prepara para recibir a vecinos y visitantes en la 6ª Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria, que tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Plazoleta Bartolomé Mitre.

El encuentro, organizado por la Comuna de Bombal – gestión Carlos Gabbi junto al Área de Cultura, busca poner en valor el potencial de la industria agroalimentaria local y regional. Durante los dos días habrá exposiciones de empresas, emprendimientos y producción, además de un paseo de artesanos y emprendedores.

La propuesta se completa con un sector gastronómico con múltiples opciones, actividades para los más chicos, presentaciones de academias de baile y artistas locales y regionales.

El sábado 8 por la noche se vivirá uno de los momentos más esperados con el show central de Uriel Lozano, que traerá toda la emoción y el ritmo santafesino.

La entrada es libre y gratuita, y desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de esta celebración que ya se convirtió en un clásico de Bombal y la región.