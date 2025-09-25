Bombal vive su 6ª Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria

Entregaron viviendas en Murphy tras 17 años sin planes habitacionales
Siete familias de Murphy accedieron a la casa propia en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Lisandro Enrico.
El 8 y 9 de noviembre la localidad será sede de la tradicional celebración que reúne producción, gastronomía, espectáculos y un show central a cargo de Uriel Lozano.Regionales25/09/2025LORENA ACOSTA
Bombal se prepara para recibir a vecinos y visitantes en la 6ª Fiesta Provincial de la Industria Agroalimentaria, que tendrá lugar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Plazoleta Bartolomé Mitre.
El encuentro, organizado por la Comuna de Bombal – gestión Carlos Gabbi junto al Área de Cultura, busca poner en valor el potencial de la industria agroalimentaria local y regional. Durante los dos días habrá exposiciones de empresas, emprendimientos y producción, además de un paseo de artesanos y emprendedores.
La propuesta se completa con un sector gastronómico con múltiples opciones, actividades para los más chicos, presentaciones de academias de baile y artistas locales y regionales.
El sábado 8 por la noche se vivirá uno de los momentos más esperados con el show central de Uriel Lozano, que traerá toda la emoción y el ritmo santafesino.
La entrada es libre y gratuita, y desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de esta celebración que ya se convirtió en un clásico de Bombal y la región.
Los móviles del organismo atenderán el 24 en Santa Isabel y el 26 en Venado Tuerto. Se podrán realizar trámites de asignaciones, tarifa social, desempleo y actualización de datos.
El diputado provincial se reunió con autoridades para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el recurso pesquero.
Un hombre de 38 años fue detenido en Venado Tuerto tras permanecer prófugo casi diez meses. Está acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Rufino.
El hecho ocurrió en el kilómetro 628 este sábado por la tarde. Bomberos trabajaron con motosierras para liberar la calzada y restablecer el tránsito.
Una dotación que combatía un incendio forestal fue agredida a piedrazos. No hubo heridos, pero el hecho generó fuerte repudio.
El delantero del Barcelona fue elegido nuevamente como el mejor jugador sub-21 del mundo en la gala de France Football.
El accidente ocurrió a la altura de Carcarañá. El conductor resultó ileso y se trabajó en el lugar para contener el derrame de aceite y ordenar el tránsito.
Con un triunfo por 1-0 frente a Central Argentino, Juventud Unida de Santa Isabel logró el ascenso a la Primera División A de la Liga Venadense. El penal de Ivo Zamarini desató la fiesta en el Josefina S. de Rueda y marcó el regreso del club al lugar que sus hinchas sienten como propio.
Un evento con sabor, tradición y un mensaje de paz que promete duplicar la convocatoria del año pasado.
Desde las 21.30 en San Pablo, el Millonario buscará revertir el 1-2 de la ida ante el Verdão para seguir en la Copa Libertadores.
El ex Gran Hermano está internado en terapia intensiva tras un accidente de moto. Su expareja y su hermana pidieron una cadena de oración por su recuperación.
El técnico argentino llegó a un acuerdo de palabra y asumiría en los próximos días en reemplazo de Roger Machado. Firmaría contrato hasta 2026.
El asturiano dejó entrever que podría dejar la Fórmula 1 al cierre de 2026 si Aston Martin logra ser competitivo con la nueva reglamentación.