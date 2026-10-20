París será escenario este martes 20 de octubre de uno de los encuentros de la tercera jornada de la Champions League 2026/27. Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrentarán desde las 16:00, hora argentina, en el estadio Parque de los Príncipes, con transmisión anunciada por ESPN.

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará aprovechar la localía frente al conjunto español, que llega como líder de LaLiga y con puntaje ideal en el campeonato doméstico.

Ambos clubes atraviesan un presente favorable en cuanto a resultados, aunque las lesiones obligarán a sus entrenadores a realizar modificaciones en las respectivas defensas.

Cómo llega PSG al partido

El conjunto parisino viene de derrotar 4-2 a Manchester City en su anterior presentación por la Champions League. Además, consiguió una victoria por 3-1 frente a Estrasburgo en la Ligue 1.

Sin embargo, Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el encuentro ante Estrasburgo.

Según la información difundida, el lateral permanecerá fuera de las canchas durante las próximas semanas. Lucas Hernández y Lucas Digne aparecen como alternativas para ocupar ese sector, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre quién será titular.

La ausencia adquiere importancia por la presencia de Lamine Yamal en el ataque del Barcelona, habitualmente ubicado sobre el sector derecho.

Barcelona llega como líder de LaLiga

El equipo de Hansi Flick acumula 27 puntos en el campeonato español y viene de vencer 5-2 a Real Betis como visitante.

En la Champions League también consiguió una victoria en su última presentación, al superar 4-1 a Galatasaray.

No obstante, el entrenador alemán deberá reorganizar su defensa debido a las lesiones de Jules Koundé y Eric García, sufridas frente al Betis. Andreas Christensen también continúa fuera de las alternativas disponibles, de acuerdo con el reporte previo.

Además, Barcelona tendrá otro compromiso relevante durante el próximo fin de semana, cuando enfrente a Real Madrid por el clásico español.

Las posibles formaciones de PSG y Barcelona

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Zaïre-Emery; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

DT: Hansi Flick.

Las alineaciones corresponden a proyecciones previas y pueden modificarse hasta su confirmación oficial.

A qué hora juegan y dónde ver el partido

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 Fase de liga | Fecha 3 PSG Martes 20/10 16:00 Hora argentina Barcelona Competencia Champions League, fecha 3 Estadio Parque de los Príncipes, París Televisión ESPN Árbitro Michael Oliver (Inglaterra) VAR Marco Di Bello (Italia) Horarios correspondientes a Argentina.

Un antecedente reciente entre ambos

Según el historial mencionado en la previa, PSG se impuso 2-1 en Barcelona durante la fase de liga de la temporada 2025/26.

El nuevo enfrentamiento tendrá incidencia en las posiciones de la fase de liga, en la que cada resultado suma para determinar la clasificación hacia las siguientes instancias.

Los dos entrenadores deberán definir sus equipos titulares en las horas previas al inicio del encuentro.