Personal Pay, la fintech de Personal, completó una renovación de su aplicación con la que busca acelerar el desarrollo de servicios y acompañar su expansión regional. El cambio incluyó la reconstrucción de su base tecnológica y una actualización de la experiencia de uso, con foco en la velocidad, la personalización y la capacidad de crecimiento de la plataforma.

Según los resultados informados por la compañía, la aplicación redujo su peso un 70% y alcanzó mejoras de rendimiento de hasta un 300% en dispositivos de gama media y baja. Esos porcentajes corresponden al balance de la empresa sobre el proyecto; el material difundido no detalla las pruebas ni los criterios utilizados para medirlos.

El trabajo demandó nueve meses y se realizó exclusivamente con equipos internos, organizados en grupos interdisciplinarios. La intervención abarcó tanto el funcionamiento de la billetera como la forma en que sus desarrolladores incorporan y ponen en marcha nuevas herramientas.

El cambio central fue el paso de una arquitectura monolítica a otra modular y federada. En términos simples, la plataforma dejó una estructura concentrada para adoptar una organización por componentes. La empresa sostiene que esa base le permitirá sumar funciones con mayor agilidad y responder a las necesidades de crecimiento de su negocio.

La actualización también apunta a acompañar la operación de Personal Pay en Paraguay. La regionalización aparece entre los objetivos de esta etapa, aunque la información disponible no incluye anuncios de desembarcos en otros países ni un calendario de expansión.

La renovación incorporó, además, cambios en el sistema de diseño de la aplicación y nuevos componentes para adaptar las experiencias a las necesidades y los comportamientos de cada usuario. La personalización forma parte de las capacidades que la compañía busca profundizar a partir de esta transformación.

Personal Pay informó que cuenta con más de cinco millones de clientes y registra más de 65 millones de transacciones mensuales. También reportó 1,9 millones de préstamos otorgados y 375 mil millones de pesos invertidos en fondos comunes de inversión. El material no precisa el período al que corresponden estos dos últimos indicadores.

Lanzada en 2022, la billetera ofrece recargas, pagos de servicios y mediante códigos QR, rendimientos diarios sobre los saldos disponibles y préstamos personales. Su propuesta incluye beneficios y una tarjeta prepaga Visa internacional, en versiones física y virtual. Sobre esa oferta, la fintech busca desarrollar nuevos negocios con la infraestructura renovada.

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