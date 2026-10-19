La Asociación Española de Venado Tuerto será sede de la tercera edición de “La Noche Flamenca, más flamenca”, una propuesta que reunirá un espectáculo de danzas españolas y una cena. La actividad está prevista para el sábado 24 de octubre, a las 21, con la participación de los grupos del taller que funciona en la institución y bailarinas invitadas de Hughes.

La organización está a cargo de las profesoras Belén Arlandi e Isabel Angeloni, esta última oriunda de Colón, provincia de Buenos Aires. Ambas dictan clases los martes y jueves en la sede de la asociación. El taller funciona bajo la dirección del Estudio de Danzas Españolas de Marcela Arrieta, de Firmat.

El programa incluirá a bailarinas de distintas generaciones, desde niñas pequeñas hasta adolescentes, junto con tres grupos de adultas. Entre estos últimos habrá uno de principiantes, integrado por mujeres que tendrán su primera presentación frente al público. La velada permitirá compartir el trabajo de quienes ya cuentan con experiencia sobre el escenario y de quienes recién comienzan.

También participará un grupo de adolescentes y adultas de Hughes, que ya acompañó la edición del año pasado. En declaraciones a Pueblo Regional, Arlandi explicó que cada año buscan sumar a un grupo de otra localidad para que sus familias también puedan acercarse y conocer la institución. La profesora destacó, además, la incorporación de nuevas participantes al taller.

La propuesta gastronómica tendrá como protagonista a la paella de la Asociación Española. Durante el espectáculo habrá un intervalo entre los bailes para que los asistentes puedan cenar con tranquilidad. También se ofrecerá la posibilidad de comprar una porción y retirarla para consumir en casa, sin quedarse a la función. El servicio se completará con un buffet de bebidas y otras comidas.

Según señaló Arlandi, el encuentro busca acercar la cultura española a los venadenses y promover que más personas conozcan la asociación. En ese marco, valoró la historia y la arquitectura de la sede, y agradeció a la comisión directiva por abrir sus puertas a estas propuestas.

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