Las antorchas son elementos característicos de Minecraft, el videojuego en el que los usuarios construyen escenarios, exploran mundos y reúnen recursos para sobrevivir. Ahora, ese objeto virtual también puede convertirse en una decoración para el hogar mediante una manualidad que aprovecha materiales reciclables.

La propuesta consiste en transformar un envase vacío de leche o jugo en una antorcha pixelada, utilizando pintura, papel celofán y una luz LED alimentada por pilas. El resultado es una pieza decorativa que puede colocarse en un escritorio, una biblioteca o un dormitorio.

Qué materiales se necesitan

Para realizar esta manualidad no hace falta contar con herramientas especiales. La mayoría de los elementos pueden encontrarse en casa o adquirirse en una librería.

Una caja tetra brik de leche o jugo, limpia y completamente seca.

Papel blanco para cubrir el envase.

Papel celofán amarillo, naranja y rojo.

Pintura marrón en diferentes tonalidades y gris.

Una pequeña luz LED a pilas.

Tijeras, cinta adhesiva y pegamento.

Regla y marcador para dibujar los cuadrados.

La iluminación debe ser exclusivamente LED y de baja temperatura. No se deben utilizar velas reales, lámparas incandescentes ni dispositivos conectados directamente a la electricidad dentro del envase.

Una actividad para compartir en familia

Además de reproducir un objeto del universo Minecraft, esta propuesta permite trabajar con materiales reutilizados y desarrollar habilidades manuales.

Los chicos pueden participar en la elección de los colores, el dibujo de los píxeles y la decoración exterior. Por otro lado, las tareas de corte y manipulación de herramientas deben quedar a cargo de una persona adulta.

Aunque el armado es relativamente sencillo, el tiempo necesario dependerá de la preparación de los materiales y del secado de la pintura.

Una vez terminada, la antorcha puede utilizarse como adorno luminoso. Para reducir riesgos, se recomienda emplear una luz LED certificada, mantenerla accesible, evitar que quede cubierta por papel y apagarla cuando no haya supervisión.

La iniciativa demuestra cómo un objeto cotidiano que normalmente termina en la basura puede reutilizarse para crear una decoración relacionada con los videojuegos.