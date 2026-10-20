La Municipalidad de Villa Cañás participó de un nuevo encuentro del Corredor Turístico Lagunas del Sur, una iniciativa que reúne a distintas localidades del sur santafesino para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del turismo regional.

La reunión se llevó adelante en Melincué y contó con la presencia de equipos técnicos de Villa Cañás, Teodelina, Melincué y Venado Tuerto, además de representantes de la Dirección de Turismo del Gobierno de Santa Fe.

Uno de los principales ejes de trabajo fue la organización de la temporada de verano 2026-2027, con la intención de coordinar actividades, generar nuevas propuestas y promover los espacios naturales, deportivos, culturales y recreativos de cada comunidad.

Cuatro localidades trabajan en una agenda turística común

El encuentro estuvo encabezado por la directora provincial de Turismo Región Sur, Claudia Rosenthal, quien participó junto a funcionarios municipales y equipos técnicos de las localidades que integran el corredor.

Por Villa Cañás asistieron la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; la directora de Cultura y Educación, Josefina Castro; la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera; y el director de Deportes, Leonardo Moyano.

La participación de distintas áreas municipales responde a la intención de abordar el turismo desde una perspectiva que incluya no solamente los espacios recreativos, sino también las actividades culturales, deportivas y productivas vinculadas al movimiento de visitantes.

Según informó el Municipio, estos encuentros permiten intercambiar experiencias y avanzar en estrategias compartidas entre las localidades.

El turismo de cercanía, uno de los objetivos

La planificación regional apunta a promover el turismo de cercanía, una modalidad que contempla los desplazamientos hacia destinos próximos al lugar de residencia.

En este contexto, las localidades del corredor cuentan con recursos naturales y propuestas recreativas que pueden formar parte de una oferta turística conjunta.

La articulación entre municipios permitiría, por ejemplo, difundir actividades de distintas comunidades bajo una agenda compartida y facilitar que los visitantes conozcan otras alternativas dentro de la región.

Sin embargo, el comunicado oficial no detalla todavía cuáles serán las actividades específicas que se desarrollarán durante el verano, ni si se prevén inversiones destinadas a infraestructura o promoción turística.

Los próximos pasos hacia el verano 2026-2027

Con la temporada estival cada vez más cerca, uno de los desafíos será transformar los encuentros de planificación en propuestas concretas para vecinos, visitantes y prestadores turísticos.

La coordinación de calendarios culturales, actividades deportivas y alternativas recreativas aparece como una posibilidad de trabajo conjunto, aunque no se comunicaron acuerdos específicos sobre estos puntos.

Por el momento, la participación de Villa Cañás en el Corredor Turístico Lagunas del Sur representa una continuidad del trabajo regional impulsado junto a otras localidades y al Gobierno provincial.

Se espera que, a medida que avance la planificación, puedan conocerse las actividades, fechas y propuestas que integrarán la oferta turística del próximo verano.