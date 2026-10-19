El Gobierno de Venado Tuerto comenzará el lunes 19 de octubre un cronograma de operativos barriales para personalizar tarjetas SUBE y brindar información sobre el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). La primera jornada será en la Vecinal San José Obrero, ubicada en Lisandro de la Torre 1999, de 8 a 13.

Para realizar la personalización, los vecinos deberán presentarse con su DNI y la tarjeta SUBE. El trámite permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo y acceder a los beneficios y tarifas sociales que correspondan a cada usuario.

El cronograma confirmado incluye cuatro jornadas durante la semana, todas en el mismo horario. Después del encuentro del lunes en San José Obrero, el martes 20 de octubre la atención estará destinada a los barrios Victoria y Tiro Federal, en el Centro de Salud de Chile 1350.

El miércoles 21 será el turno del barrio Malvinas Argentinas, con un operativo en el Centro de Salud ubicado en Valdez 555. El jueves 22, el personal atenderá en la Vecinal del barrio Alejandro Gutiérrez, en Salvadores 180.

Además de gestionar la personalización de las tarjetas, en cada punto se ofrecerá información sobre el funcionamiento del transporte urbano. La iniciativa estará a cargo de la Subsecretaría de Movilidad, junto con la Secretaría de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Vecinales.

Según informó el municipio, el despliegue responde a una demanda planteada por los vecinos durante los Talleres Participativos de Opinión “Nuevos Recorridos”. En esos encuentros, quienes participaron solicitaron que tanto los trámites de la SUBE como la información del servicio llegaran a los barrios.

La Municipalidad también anunció que habrá operativos en Iturbide, Villa Casey, San Vicente, Santa Rosa y Ciudad Nueva. Las fechas de esas jornadas todavía no fueron confirmadas y se comunicarán en los próximos días.

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