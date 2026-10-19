La Justicia de Rufino condenó a Jonathan Alejandro Ávila, de 20 años, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por un episodio de amenazas con un machete contra dos vecinos de la ciudad. La resolución fue dictada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales locales.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Mauro Menéndez, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien explicó que la sentencia contempla la unificación de una nueva pena de un año de prisión con una condena anterior que el acusado todavía no había terminado de cumplir.

En ese contexto, la Justicia revocó la modalidad de ejecución condicional de la condena previa y estableció una pena única de cuatro años de prisión efectiva.

Cómo ocurrió el episodio

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el hecho ocurrió un lunes 28 de septiembre, durante las primeras horas de la tarde, sobre calle Falucho al 500, en Rufino.

En ese lugar, Ávila se encontró con un hombre y una mujer con quienes, según la investigación, existían conflictos previos que también involucraban a sus familiares.

La acusación sostuvo que el joven exhibió un machete frente a ambas personas y comenzó a moverlo de un lado hacia otro. Además, habría simulado afilar el arma contra el suelo, en una conducta que fue considerada intimidatoria.

A partir de lo sucedido, se inició una investigación penal que permitió avanzar con la imputación por amenazas calificadas por el uso de arma.

Reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado

Durante el procedimiento judicial, Ávila admitió su responsabilidad como autor del delito atribuido.

El joven, acompañado por su abogado defensor, manifestó su conformidad con la calificación legal, la pena acordada y la realización del juicio abreviado.

Este mecanismo permite resolver determinadas causas penales mediante un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, sujeto al control y la aprobación judicial.

En este caso, la jueza Lorena Garini avaló lo acordado y dictó la sentencia correspondiente.

Por otro lado, desde el MPA indicaron que una de las víctimas fue informada sobre el resultado del proceso y expresó su conformidad con la resolución.

Por qué la condena fue de cuatro años

Uno de los aspectos centrales del caso es que la pena de cuatro años no corresponde exclusivamente al episodio ocurrido en calle Falucho.

Según explicó el fiscal Menéndez, por las amenazas se estableció una pena de un año de prisión efectiva, que posteriormente fue unificada con una condena anterior.

Debido a que esa sentencia previa había sido impuesta bajo la modalidad de ejecución condicional, la Justicia resolvió revocar ese beneficio y fijar una pena única de cumplimiento efectivo.

De esta manera, el proceso concluyó con una condena de cuatro años de prisión. La información difundida no precisa los detalles del antecedente penal ni la fecha exacta en que quedó firme la nueva sentencia.