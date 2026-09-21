Una nueva etapa de la ampliación de la red cloacal quedó habilitada en los barrios San Vicente y Malvinas Argentinas de Venado Tuerto, donde los vecinos alcanzados por los trabajos ya pueden comenzar las gestiones para conectar sus viviendas al sistema.

La presentación se realizó el viernes 18 de septiembre en el Club de los Abuelos y reunió al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri; el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; funcionarios municipales, representantes de la Cooperativa de Obras Sanitarias y vecinos.

Durante el encuentro se informó que esta segunda etapa incorpora 37 cuadras y permite habilitar 246 nuevas conexiones domiciliarias. En diciembre de 2025 ya habían sido transferidas otras 23 cuadras correspondientes a San Vicente, por lo que el total habilitado hasta ahora alcanza las 60 cuadras.

Para conectarse, los propietarios deberán realizar primero las gestiones correspondientes ante la Cooperativa de Obras Sanitarias, presentar la documentación del inmueble y cumplimentar el esquema económico previsto para cada conexión. Luego será necesaria la intervención de un profesional habilitado para vincular las instalaciones internas de la vivienda con la red ubicada frente al domicilio.

El trabajo también implica dejar fuera de funcionamiento el pozo ciego utilizado hasta ahora. Según señaló Pellegrini durante la reunión, el desagote de estos sistemas puede demandar actualmente entre $90.000 y $100.000. Se trata de una cifra aportada por el funcionario y no de una tarifa única verificada para toda la ciudad.

La intervención forma parte de un proyecto de mayor alcance que también comprende los barrios Santa Rosa y Villa Casey, además de estaciones de bombeo, cañerías de impulsión y trabajos en las instalaciones destinadas al tratamiento de los líquidos cloacales.

Olivieri informó que la infraestructura global se encuentra cerca del 77% de ejecución. Según los datos brindados durante el acto, las estaciones de bombeo previstas para Santa Rosa y Villa Casey ya fueron construidas y el proyecto contempla además obras sobre la planta de tratamiento. La inversión total fue situada en $15.472 millones.

El objetivo anunciado por Provincia y Municipio es llevar el servicio a aproximadamente el 90% de Venado Tuerto una vez finalizadas todas las etapas. La planificación original presentada en 2024 ya contemplaba intervenciones en Malvinas Argentinas, Santa Rosa, Villa Casey y San Vicente y proyectaba beneficiar a más de 14.000 vecinos.

Por otro lado, las autoridades estimaron que el conjunto de trabajos podría quedar terminado entre enero y febrero de 2027, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el cronograma previsto. Mientras tanto, en las cuadras ya habilitadas comenzará una nueva instancia: transformar la disponibilidad de la red en conexiones efectivas dentro de cada vivienda.