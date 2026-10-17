Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, fue asesinado este sábado 17 de octubre durante un partido de fútbol en Campo Marte, en la zona 5 de la capital. En el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo diez minutos después a dos hermanos como presuntos responsables.

El doble homicidio ocurrió a las 09:40 en una cancha sintética del complejo deportivo. Según el reporte de la Comisaría 13, Solórzano Foppa, de 43 años, y Aguilar Gamarro, de 45, sufrieron múltiples heridas de bala. La segunda víctima trabajaba en la Federación Deportiva Nacional de Judo.

La persecución terminó a las 09:50 sobre el bulevar San Isidro, en la zona 16. Los detenidos fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, ambos originarios de Senahú, Alta Verapaz. La información disponible presenta diferencias sobre la edad de Daniel, por lo que ese dato no puede establecerse con certeza.

Los agentes reportaron la incautación de una carabina, un cargador con municiones calibre 9 milímetros y un chaleco táctico. También fue consignada una motocicleta negra. Los hermanos no tenían órdenes de captura vigentes al momento de la consulta policial y quedaron a disposición del juzgado correspondiente junto con los objetos secuestrados.

El Ejército confirmó que Rigoberto Choc Toz perteneció a sus filas entre el 1 de febrero de 2017 y el 28 de febrero de 2019. Según la institución, ingresó como soldado al Comando Regional Central, solicitó su baja voluntaria y no registra cursos militares adicionales. La misma institución indicó que Daniel Zaqueo Choc Toz no tuvo vinculación con sus filas.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar el móvil y establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación del ataque. Las detenciones no implican que se haya determinado la responsabilidad penal de los sospechosos.

Dos días antes de su muerte, Solórzano Foppa había difundido un video con una denuncia sobre un operativo realizado el 27 de septiembre en Huité, Zacapa. Allí sostuvo que presuntos mercenarios vinculados a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos habían intentado extraer a un narcotraficante identificado como “Haroldito” y atribuyó ocho muertes a esa intervención. Se trata de su versión: el material disponible no permite corroborarla ni establecer una relación con el homicidio.

La Embajada de Estados Unidos condenó el asesinato y pidió una investigación completa y transparente. El presidente Bernardo Arévalo ordenó a las instituciones del Ejecutivo coordinarse con las autoridades competentes. La Procuraduría de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala también reclamaron una pesquisa exhaustiva para evitar la impunidad.

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