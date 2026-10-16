El Gobierno nacional informó un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre de 2026 y aseguró que cumplió con los acuerdos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario. El anuncio coincidió con los reclamos de docentes, estudiantes y rectores durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, en un contexto de diferencias sobre la suficiencia de los recursos destinados a las casas de estudio.

Según el Ministerio de Economía, el resultado primario, antes del pago de intereses de la deuda, alcanzó los $1,43 billones. Tras afrontar intereses por $450.467 millones, el saldo financiero quedó cerca del billón de pesos y fue un 137% superior al de septiembre de 2025 en términos reales.

En materia universitaria, el Tesoro transfirió $538.772 millones durante septiembre. La cartera conducida por Luis Caputo informó una suba interanual del 42,4%, equivalente a un incremento real del 6,7% al descontar una inflación del 33,4% en los últimos doce meses. Entre enero y septiembre, los giros acumularon $4,1 billones.

Economía sostuvo que esas transferencias reflejan el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso en 2025. Esa afirmación expresa la posición oficial frente al reclamo universitario.

La comparación con 2023 muestra un deterioro, de acuerdo con un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La organización calculó que los recursos por estudiante fueron de $2,29 millones en 2026, medidos a precios de septiembre, frente a los $3,28 millones de 2023: una caída del 30,2%.

El mismo informe señaló que el financiamiento universitario total se redujo un 28,4% en términos reales durante ese período y que 55 de las 57 universidades nacionales recibieron menos fondos ajustados por inflación. La mejora interanual informada por el Gobierno y la caída relevada por ACIJ corresponden a períodos de comparación distintos.

En el balance fiscal de los primeros nueve meses del año, los datos oficiales ubicaron el superávit primario en $13,7 billones, equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno. El financiero sumó $3,3 billones, cerca del 0,3% del producto. Ese saldo incluyó un ingreso extraordinario de $1,04 billones por la venta de acciones de centrales hidroeléctricas, casi un tercio del resultado financiero acumulado.

Las cuentas de septiembre combinaron una recuperación de los ingresos con una reducción real del gasto. Los recursos totales alcanzaron los $15,9 billones, con un aumento nominal del 36,5% y real del 2,3%. El gasto primario llegó a $14,5 billones: creció un 32,2% nominal, pero cayó un 0,9% frente a la inflación.

La evolución de las partidas fue desigual. Mientras las transferencias a las provincias aumentaron un 24,2% real, las jubilaciones, los salarios de empleados públicos, los subsidios y la inversión pública registraron retrocesos en términos reales.

Leé también

El Gobierno ampliará denuncias contra empresas que operan en Malvinas