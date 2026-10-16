Instituto derrotó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante y consolidó su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputó este viernes 16 de octubre en Florencio Varela, por la decimotercera fecha.

Jeremías Lázaro marcó el único gol del partido en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Con ese resultado, el equipo cordobés alcanzó las 29 unidades y dejó a Defensa y Justicia con 24, a cinco puntos de distancia.

El triunfo tuvo un valor directo en la pelea por la punta: Instituto sumó de a tres frente a un rival que llegaba con la posibilidad de superarlo en la tabla. La Gloria sostuvo su posición y amplió el margen sobre el Halcón en su propia cancha.

Para Defensa y Justicia, la derrota significó perder la oportunidad de alcanzar el liderazgo en este cruce. Instituto, en cambio, cerró su visita a Florencio Varela con una ventaja mayor sobre su adversario.

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