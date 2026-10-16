Instituto venció a Defensa y Justicia y amplió su ventaja

La Gloria ganó 1-0 en Florencio Varela, con un gol de Jeremías Lázaro, y llegó a 29 puntos en la Zona A del Clausura. Le sacó cinco de diferencia al Halcón.
Policiales y Judiciales16/10/2026 Oscar A. Canavese

Instituto derrotó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante y consolidó su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se disputó este viernes 16 de octubre en Florencio Varela, por la decimotercera fecha.

Instituto venció a Defensa y Justicia y amplió su ventaja

Jeremías Lázaro marcó el único gol del partido en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Con ese resultado, el equipo cordobés alcanzó las 29 unidades y dejó a Defensa y Justicia con 24, a cinco puntos de distancia.

El triunfo tuvo un valor directo en la pelea por la punta: Instituto sumó de a tres frente a un rival que llegaba con la posibilidad de superarlo en la tabla. La Gloria sostuvo su posición y amplió el margen sobre el Halcón en su propia cancha.

Para Defensa y Justicia, la derrota significó perder la oportunidad de alcanzar el liderazgo en este cruce. Instituto, en cambio, cerró su visita a Florencio Varela con una ventaja mayor sobre su adversario.

Leé también

Boca y Racing empataron 1-1 y siguen sin despegar en el Torneo Clausura

La cuarta fecha del Torneo Clausura comienza este viernes: días, partidos y horarios

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias