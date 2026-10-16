Instituto aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura al vencer este viernes 16 de octubre a Defensa y Justicia por 1 a 0 en Florencio Varela. El equipo dirigido por Diego Flores llegó a 29 puntos y consolidó su liderazgo en la Zona A, con cinco unidades de ventaja sobre su rival.

Jeremías Lázaro convirtió el único gol a los 22 minutos del primer tiempo. Su remate definió el encuentro correspondiente a la decimotercera fecha y le permitió al conjunto cordobés conseguir una victoria como visitante ante un adversario directo en la parte alta de la tabla.

El resultado tuvo impacto tanto en el Clausura como en la pelea por ingresar a las copas internacionales. Además de garantizar su participación en la siguiente instancia del torneo, Instituto alcanzó los 50 puntos en la tabla anual, donde ocupa el quinto puesto.

La Gloria tiene la misma cantidad de unidades que Rosario Central y mantiene una diferencia estrecha con varios de sus perseguidores: supera por un punto a Vélez y por dos a Belgrano y Gimnasia (LP). Esa ubicación lo sostiene en la disputa por las plazas internacionales para 2027.

La referencia inmediata hacia arriba es Argentinos Juniors, que marcha tercero con 51 puntos y ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores por la tabla anual. Instituto quedó a una unidad de esa posición. En tanto, River está octavo con 46 puntos, en el último lugar que daría acceso a la Copa Sudamericana si el torneo terminara con estas posiciones.

Con el pase a playoffs asegurado, el próximo compromiso de Instituto será como local ante Riestra. El encuentro está previsto para el lunes 26 de octubre, a las 21.15.

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