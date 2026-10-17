Newell's derrotó 1 a 0 a Rosario Central y se clasificó a la final de la Copa Santa Fe 2026, donde enfrentará a Atlético Tostado. Joaquín Amadío convirtió el único gol del clásico, disputado a eliminación directa en el estadio José Martín Olaeta de Argentino de Rosario, con una asistencia de Thomas Ríos.

El equipo rojinegro consiguió la ventaja a los 34 minutos del primer tiempo y la defendió durante un complemento en el que Central buscó el empate de manera sostenida. La expulsión de Basualdo dejó a la Lepra con diez jugadores, mientras que el arquero Francisco Sciarini resultó decisivo para mantener el resultado en el cierre.

La final todavía no tiene día, horario ni sede confirmados. El domingo 1 de noviembre y el domingo 8 del mismo mes aparecen como fechas tentativas para el encuentro con Atlético Tostado, que ya esperaba por su rival en la definición del torneo provincial.

El primer tiempo del clásico tuvo pocas situaciones de gol. A ambos equipos les costó afirmarse en el campo de juego y sostener la posesión. La pelota cambió de dueño con frecuencia y ninguno consiguió imponer una superioridad clara durante ese tramo inicial.

La diferencia llegó a partir de una jugada de Ríos por la izquierda. Su avance terminó con un centro hacia atrás que encontró a Amadío, encargado de marcar el 1 a 0 antes del descanso. Esa acción resolvió un período que hasta entonces había ofrecido escasas aproximaciones a los arcos.

En el segundo tiempo, Central adelantó su búsqueda ofensiva y generó varias oportunidades, pero se encontró con la defensa rojinegra. Newell's, con el marcador a favor, apostó a salir rápido de contra para aprovechar los espacios que dejaba su rival.

A los 27 minutos del complemento, Basualdo recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada contra Piozzi. Central mantuvo la presión y tuvo dos posibilidades sobre el final: primero, un remate de Tomás Salteño que Sciarini logró detener; después, en la última jugada, un disparo lejano de Segovia que el arquero también tapó.

El encuentro contó con una presencia reducida de público habilitado. Entre los asistentes estuvieron los futbolistas del plantel de Primera División de Newell's Jerónimo Gómez Mattar, Lucas Carrizo, Josué Reinatti, Walter Núñez, Luca Regiardo y Rodrigo Herrera, quienes siguieron desde la tribuna la clasificación del equipo rojinegro.

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