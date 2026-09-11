Estados Unidos conmemora este viernes el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, uno de los episodios que modificó la política internacional y la seguridad global durante las últimas décadas.

El ataque fue ejecutado por integrantes de Al Qaeda, organización liderada entonces por Osama Bin Laden. Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados: dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania tras la intervención de pasajeros.

Los atentados provocaron cerca de 3.000 muertes y generaron una respuesta internacional encabezada por Estados Unidos, que lanzó una política de combate contra el terrorismo con consecuencias militares, diplomáticas y sociales.

A 25 años del hecho, distintas producciones audiovisuales y análisis periodísticos revisan no solo el ataque, sino también sus efectos posteriores. Entre ellos se encuentra el documental “Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo”, que aborda las transformaciones políticas y sociales derivadas del atentado.

Además, la fecha vuelve a poner el foco sobre la situación de los trabajadores que participaron en las tareas de rescate y limpieza en la denominada Zona Cero. Según registros citados en informes sobre el FDNY, miles de integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York fueron diagnosticados con enfermedades asociadas a la exposición al polvo y sustancias presentes en el lugar.

Entre los testimonios recuperados aparece el de Joe Conzo, ex técnico de emergencias médicas, quien relató las tareas realizadas durante las primeras horas posteriores al derrumbe de las torres y las consecuencias médicas que enfrentó años después.

También Izzy Miranda, ex dirigente sindical del área de emergencias, recordó el trabajo de los equipos de rescate y los reclamos posteriores para obtener asistencia médica para los afectados.

Por otro lado, el aniversario también reabre el debate sobre las decisiones tomadas después del ataque. La ampliación de los sistemas de vigilancia, las intervenciones militares estadounidenses y las políticas de seguridad implementadas tras el 11S continúan siendo analizadas desde distintos sectores.

El atentado contra las Torres Gemelas marcó un antes y un después en la historia reciente. A 25 años, la conmemoración combina el homenaje a las víctimas con la revisión de las consecuencias que todavía permanecen en Estados Unidos y en otros países.

Las actividades oficiales previstas para este aniversario incluirán homenajes a fallecidos, familiares y trabajadores de emergencia que participaron en la respuesta al ataque.