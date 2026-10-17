Un hombre de 45 años fue detenido tras un allanamiento realizado el viernes por la noche en una vivienda de calle Vieytes al 1100, en Rufino. Durante el procedimiento se secuestraron cocaína, marihuana, dos armas de fuego, municiones y 844.957 pesos en efectivo. La Fiscalía sostiene que las sustancias estaban destinadas a la comercialización, una hipótesis que forma parte de la investigación.

El operativo estuvo a cargo de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con intervención y colaboración de la Sección Canes. La medida fue ordenada por el fiscal adjunto subrogante Luis Lagioia.

El detenido fue identificado con las iniciales S. M. S. y notificado de la orden de detención emitida el sábado 17 de octubre. La Fiscalía le atribuye provisoriamente la autoría de los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La audiencia imputativa y cautelar está prevista para el próximo martes. En esa instancia se formalizarán los cargos y se resolverá si el hombre continúa detenido mientras avanza la causa.

Según consta en la orden de detención, en el fondo del terreno se encontró una bolsa escondida que contenía un trozo compacto de cocaína de 169 gramos. En el mismo lugar había nueve envoltorios de nylon con otros 5,5 gramos de esa sustancia.

También se secuestraron seis plantines de marihuana que, después del deshoje, arrojaron un peso total de 265 gramos. A ese hallazgo se sumó una bolsa con 2 gramos de flores secas de la misma droga.

Entre las armas incautadas había un revólver calibre 32, con cinco cartuchos sin percutir en su interior, y un arma de fuego calibre 22 corto. Además, se encontraron dos cartuchos calibre 22 y otros dos calibre 45. La atribución fiscal señala que el hombre carecía de la autorización legal correspondiente.

Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron una balanza de precisión, una notebook y cuatro teléfonos celulares, además del dinero en efectivo.

La hipótesis de comercialización se apoya en la evaluación conjunta de los elementos secuestrados y las tareas de campo de la División Microtráfico. De acuerdo con la Fiscalía, durante esas observaciones se registraron distintas maniobras de tipo “pasamano” realizadas por el hombre. La finalidad de venta atribuida a la droga deberá ser discutida en el proceso judicial.

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