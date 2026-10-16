Instituto derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello y amplió a cinco puntos su ventaja en la cima de la Zona A del Torneo Clausura. Jeremías Lázaro marcó el único gol del encuentro disputado este viernes por la fecha 13, ante el equipo que sigue como su principal perseguidor.

El conjunto dirigido por Diego Flores consiguió una victoria de visitante frente a un rival directo y fortaleció su posición para el cierre de la fase regular. Defensa, conducido por Julio Vaccari, se mantuvo segundo con 24 puntos, pero dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder en su propia cancha.

La diferencia llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Lázaro sacó un remate de primera que pegó en el travesaño y terminó dentro del arco. Esa definición resolvió un partido que tuvo aproximaciones de ambos equipos y en el que el local buscó la igualdad hasta el tramo final.

El triunfo también reforzó el recorrido de Instituto fuera de Córdoba. La Gloria ya había vencido a Lanús en el Sur, a Central Córdoba en Santiago del Estero y a Independiente en Avellaneda, donde se impuso por 4-1. Con el resultado en Florencio Varela, sumó su cuarta victoria como visitante.

Ya clasificado a los octavos de final del Clausura, Instituto también sostiene su pelea en la Tabla Anual. Ocupa el quinto lugar, en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y con posibilidades de disputar el ingreso a la Libertadores 2027. Su participación en la Copa Argentina había terminado en octavos, cuando Platense lo eliminó por penales.

Para Defensa, la derrota significó además el final de una serie de tres partidos sin recibir goles en el Tomaghello. El tanto de Lázaro fue apenas el cuarto que le convirtieron como local en el torneo.

El desarrollo había mostrado intensidad desde el comienzo, con presión alta de los dos lados. Instituto tuvo una aproximación de Hernán de la Fuente antes del primer minuto, mientras que Defensa respondió con intervenciones de Leandro Fernández y un remate de Maximiliano Porcel. Tras el gol, también hubo oportunidades para Juan Manuel Gutiérrez y Alex Luna.

En el complemento, el Halcón acumuló llegadas sin conseguir el empate. A los 27 minutos, Porcel recuperó en la mitad de la cancha y habilitó a Ayrton Portillo, que no pudo rematar cómodo. La última ocasión destacada llegó a los 38: Tiziano Perrotta recibió un centro de Jeremías Lucco y sacó un zurdazo que pasó por encima del travesaño.

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