Rosario Central y Newell’s afrontan la fecha 13 con dos objetivos: el equipo de Almirón busca mantenerse primero en su zona, mientras que el de Kudelka necesita sumar para seguir en carrera por un lugar en los playoffs. El programa contempla la visita canalla a Atlético Tucumán el viernes y el encuentro de la Lepra ante Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes, en el Coloso.

Los compromisos llegan en el tramo final de la fase de grupos, cuando quedan menos oportunidades para recuperar puntos. Central tiene la clasificación encaminada; Newell’s transita un escenario más exigente, con la necesidad de mejorar su cosecha para alcanzar el octogonal.

Para el Canalla, la visita al José Fierro también forma parte de la pelea por la Tabla Anual. Sostener el primer puesto de su grupo le permitiría mantener sus posibilidades en esa clasificación, por lo que el partido tiene un valor que excede el acceso a la siguiente instancia.

El equipo de Almirón afrontará el compromiso con ausencias importantes. Di María y Pizarro aparecen entre las piezas de un ataque que deberá encontrar espacios frente al conjunto tucumano. La posición del rival en la tabla, por sí sola, no permite anticipar cómo se desarrollará el encuentro.

Newell’s, por su parte, recibirá al equipo de Seba Domínguez después del mal resultado obtenido en Mendoza. La Lepra no contará con su capitán para un partido en el que buscará recuperar puntos como local y sostener sus aspiraciones de clasificación.

La suma también tendrá incidencia en su promedio para la próxima temporada. Así, el objetivo inmediato de entrar al octogonal se vincula con la necesidad de fortalecer su situación para el año siguiente.

Después de esta jornada, Central tendrá por delante a Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. Newell’s deberá enfrentar a San Lorenzo, Unión e Instituto. Esos compromisos completan el horizonte inmediato de ambos equipos en la definición de la fase regular, con el Canalla buscando consolidar su posición y la Lepra todavía obligada a sumar para seguir en carrera.

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