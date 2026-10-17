El Tercer Festival Intercultural reunirá el domingo 18 de octubre propuestas deportivas, gastronomía, emprendimientos y música en el Camping del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario. Organizado por Uniendo Fronteras RTV, el encuentro se desarrollará de 9 a 20, con entrada libre y gratuita, e incluirá una celebración del Día de la Madre.

Una de las actividades centrales será el Tercer Mundial de Fútbol 7 Amateur, con participación femenina y masculina. La programación también sumará espacios para emprendedores, productos de distintas comunidades y expresiones culturales, con una convocatoria abierta a familias de Rosario y la región.

La invitación comprende a comunidades migrantes, pueblos originarios, deportistas, vecinos y organizaciones sociales. Según la organización, el propósito es que el deporte facilite el encuentro y que la jornada permita compartir también comidas, música, historias y experiencias entre personas de distintos orígenes.

Quienes quieran consultar la información completa sobre las actividades pueden hacerlo a través de las cuentas de Instagram Uniendo Fronteras RTV y Migrantes en Rosario, los canales indicados para difundir la propuesta.

El torneo de fútbol tiene dos ediciones previas. En la primera, Bolivia obtuvo el campeonato; en la segunda, el título quedó en manos de un equipo de Pueblos Originarios. Esos encuentros contaron con acompañamiento institucional del Concejo Municipal de Rosario y fueron declarados de Interés Municipal.

En esta tercera convocatoria, el Mundial volverá a integrar la programación, que amplía su oferta cultural y gastronómica. Los puestos de emprendedores y los productos de diferentes comunidades formarán parte de una propuesta que busca convocar tanto a quienes participan de la competencia como a quienes se acerquen a pasar el día en familia.

Como antecedente del festival, Uniendo Fronteras RTV lleva aproximadamente 15 años de actividades relacionadas con migración, cultura, identidad e integración. Ese recorrido incluye encuentros deportivos, campeonatos de vóley, propuestas de comidas y bebidas típicas de distintos países, música y danzas.

La organización también señala que acompañó procesos vinculados con los derechos y la participación de las personas migrantes, entre ellos el avance del reconocimiento de su derecho al voto en Santa Fe. En ese marco, presenta el festival como una continuidad de su trabajo para acercar a las comunidades migrantes con la población local, los pueblos originarios y las instituciones.