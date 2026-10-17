Rosario Central enfrentará a Atlético Tucumán este sábado a las 20 en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón llega con cinco partidos sin derrotas y dos ausencias importantes: Franco Ibarra y Federico Navarro, titulares en la última jornada, quedaron afuera por lesiones.

El encuentro tiene peso en los dos objetivos del Canalla: terminar primero en la Zona B para los playoffs y disputar el título de la tabla anual. La goleada por 5-0 sobre Independiente Rivadavia de Mendoza le permitió descontar puntos respecto de Boca y Argentinos Juniors, además de superar a Vélez en la clasificación acumulada.

En el Clausura, Central suma 22 puntos y comparte la cima de su zona con Belgrano, Argentinos y Gimnasia de La Plata, que tiene un partido más. La diferencia de gol de +8 ubica por delante al conjunto rosarino, que intentará defender esa posición en Tucumán.

El equipo saldrá a jugar con los resultados de varios competidores ya definidos. Boca venció 2-1 a Talleres el viernes por la noche, mientras que Argentinos tiene programada su visita a Banfield para este sábado a las 15. Independiente Rivadavia recibirá a Tigre a las 17.30, también antes del encuentro del Canalla.

Las lesiones obligan a Almirón a reorganizar la mitad de la cancha. Navarro arrastra un problema en un tobillo e Ibarra tiene una molestia muscular. Ambos se perderán este compromiso y no hay una fecha de regreso confirmada.

Con Vicente Pizarro como pieza fija, las alternativas dependen del esquema que elija el entrenador. En un posible 4-3-3, Alan Rodríguez y el juvenil Juan Giménez podrían acompañarlo. Aunque es defensor, Giménez ya se desempeñó como volante central en inferiores.

Si Almirón opta por el 4-2-3-1, Rodríguez aparece como candidato para integrar el doble pivote junto a Pizarro, con Giovanni Cantizano en el ataque. Otra posibilidad es una defensa de tres centrales, que abriría lugar para Giménez, Facundo Mallo o Alexis Soto. Estas variantes forman parte de las opciones previas al partido y no constituyen una formación confirmada.

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, viene de empatar 1-1 con Gimnasia de La Plata. Ocupa el décimo puesto de la Zona B y necesita una victoria para acercarse a los lugares de clasificación a los playoffs.

Álvaro Carranza será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Carlos Viglietti. Facundo Rojo Casal actuará como cuarto árbitro, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR, con Mariano Ascenzi como AVAR.

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