El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves 15 de octubre la inauguración del nuevo edificio del Centro de Salud N.º 13 de Arroyo Leyes, una obra que, según informó el Gobierno provincial, se encontraba paralizada al comienzo de su gestión y fue finalizada con una inversión superior a los 3.330 millones de pesos.

El establecimiento está ubicado a pocos metros de la Ruta Provincial 1 y dispone de más de 600 metros cuadrados cubiertos, además de otros 136 metros cuadrados semicubiertos. Su infraestructura incluye consultorios médicos, enfermería, farmacia, odontología, sala de observación, espacios para internación transitoria y una base del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107).

Durante el acto, Pullaro vinculó la finalización del edificio con la política de continuidad de obras públicas impulsada por su administración.

“Tenemos la convicción de terminar todas las obras, las haya comenzado quien lo haya hecho”, expresó el mandatario.

Además, sostuvo que Santa Fe mantiene un nivel de inversión en infraestructura que, según su evaluación, la diferencia de otras jurisdicciones del país.

Pullaro destacó el sistema sanitario de Santa Fe

Uno de los ejes de su discurso fue el funcionamiento de la salud pública provincial.

El gobernador aseguró que la nueva infraestructura contribuye a fortalecer lo que considera “el sistema de salud público más fuerte y más robusto que hay en el país”.

La declaración forma parte de su balance de gestión y no estuvo acompañada, en la información difundida, por indicadores comparativos que permitan establecer esa posición frente a otras provincias.

Pullaro también afirmó que durante los primeros 34 meses de su administración se ejecutó más obra pública que en los ocho años anteriores. Se trata de otra comparación presentada por el mandatario que requiere datos oficiales desagregados para su comprobación.

Qué servicios tendrá el nuevo centro de salud

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que el establecimiento fue diseñado junto con los equipos sanitarios y que funcionará como parte de una red de atención integrada.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el edificio permitirá acompañar el crecimiento de Arroyo Leyes mediante la incorporación de consultorios, farmacia, espacios de internación transitoria y atención primaria.

El centro tendrá atención de lunes a viernes, de 7 a 18, con profesionales de medicina general, psiquiatría, psicología y odontología, además de personal de enfermería y agentes sanitarios.

Las extracciones bioquímicas se derivarán al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe).

Una ampliación de la red de atención regional

El establecimiento se integrará a la red sanitaria que también comprende al Centro de Salud Rincón Potrero, que atiende a vecinos de esa zona y de Villa Juana, y al Samco de San José del Rincón, donde se brinda atención durante las 24 horas.

Entre las características de la construcción se destacan los accesos diferenciados para pacientes y personal, un ingreso específico para ambulancias, rampas accesibles, iluminación exterior, grupo electrógeno y sistema propio de abastecimiento de agua.

La inauguración amplía la infraestructura disponible para la atención primaria en Arroyo Leyes. La puesta en funcionamiento de los distintos servicios y su articulación con los demás efectores de la región serán aspectos centrales para evaluar el impacto de la inversión.