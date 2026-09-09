El Gobierno nacional comenzó a avanzar en las primeras definiciones de su estrategia para las elecciones de 2027, con la reelección de Javier Milei como principal objetivo político y una mirada particular sobre los acuerdos que La Libertad Avanza podría establecer con gobernadores provinciales.

Aunque todavía resta definir buena parte del calendario electoral y no existen acuerdos formalmente anunciados, en la Casa Rosada analizan distintas modalidades para competir en cada distrito. Una de las posibilidades contempla conformar listas conjuntas con algunos mandatarios aliados y, en otros casos, presentar candidatos separados sin romper los entendimientos políticos nacionales.

Según fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas, la prioridad pasa por evitar que los distintos espacios pierdan identidad ante sus propios electorados.

En ese esquema aparecen los gobernadores Alfredo Cornejo, de Mendoza; Leandro Zdero, de Chaco; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, como algunos de los dirigentes con mayores posibilidades de alcanzar acuerdos electorales con La Libertad Avanza.

Por otro lado, existen mandatarios que mantienen una relación institucional favorable con el Ejecutivo nacional, pero podrían optar por conservar sus propias estructuras provinciales. Entre ellos aparecen Carlos Sadir, de Jujuy; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Alberto Weretilneck, de Río Negro.

Dentro del oficialismo también comenzó a utilizarse el concepto de una eventual “confrontación acordada”: fuerzas que competirían electoralmente en una provincia, pero mantendrían su cooperación política en el plano nacional. Por el momento, se trata de una versión no confirmada mediante acuerdos públicos.

La estrategia también contempla que La Libertad Avanza presente candidatos propios en varios distritos donde buscará ampliar su representación territorial. Entre las provincias mencionadas aparecen Buenos Aires, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego y Formosa.

En el caso santafesino, la disputa tendrá características particulares debido a que la provincia está gobernada por Maximiliano Pullaro, dirigente de la Unión Cívica Radical y referente de Unidos para Cambiar Santa Fe, que mantiene una relación de diálogo pero también diferencias con la administración nacional.

Además, el escenario electoral comienza a influir sobre las negociaciones en el Congreso. Fuentes legislativas citadas por la agencia señalaron que algunos aliados evalúan cada votación teniendo en cuenta su impacto dentro de sus respectivas provincias.

Con más de un año por delante para las definiciones centrales, el esquema continúa abierto. Las negociaciones con gobernadores, los calendarios provinciales y la conformación definitiva de las candidaturas determinarán hasta dónde llegará la política de acuerdos y en qué distritos La Libertad Avanza optará por competir con candidatos propios.