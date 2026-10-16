Los precios mayoristas aumentaron 3,2% en septiembre y aceleraron su ritmo de suba respecto de agosto, cuando habían registrado un incremento del 2,1%. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la diferencia entre ambos meses fue de 1,1 puntos porcentuales.

Con ese resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un alza del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026. En la comparación con septiembre del año anterior, la variación alcanzó el 29,2%.

El aumento mayorista también quedó por encima de la inflación minorista del mismo mes. Mientras el IPIM avanzó 3,2%, los precios al consumidor subieron 1,9%, una distancia de 1,3 puntos porcentuales entre los dos indicadores.

La evolución de septiembre estuvo marcada por los productos nacionales, cuyos precios aumentaron 3,4%. Los importados, en cambio, tuvieron una variación del 0,4%. Así, el componente nacional registró una suba tres puntos porcentuales mayor que la de los bienes provenientes del exterior.

Dentro de los productos nacionales, el rubro de petróleo crudo y gas tuvo la mayor incidencia positiva sobre el índice general: aportó 1,43 puntos porcentuales. Fue el componente de mayor peso entre los destacados por el organismo para explicar el incremento mensual.

Le siguieron los productos agropecuarios, con una contribución de 0,30 puntos porcentuales, y los productos refinados del petróleo, con 0,28 puntos. En conjunto, el petróleo crudo y gas y los refinados aportaron 1,71 puntos porcentuales a la variación del IPIM.

Otros rubros con incidencia positiva fueron alimentos y bebidas, que contribuyeron con 0,20 puntos porcentuales, y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos. Estos valores corresponden al aporte de cada división al movimiento del índice general, no al porcentaje de aumento de sus propios precios.