River Plate y Estudiantes de La Plata acordaron crear una mesa permanente de trabajo para elaborar propuestas sobre el presente y el futuro del fútbol argentino. La decisión surgió de una reunión realizada este martes en el estadio Monumental, encabezada por los presidentes de ambas instituciones, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón.

Según el comunicado conjunto difundido por los clubes en sus redes sociales, el espacio tendrá continuidad y abordará cuestiones institucionales, deportivas, económicas y organizativas. El acuerdo apunta a desarrollar una agenda común de análisis e intercambio de ideas, como base para preparar documentos y propuestas.

Uno de los ejes anunciados es la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para fortalecer la situación económica y patrimonial de las instituciones. En ese marco, River y Estudiantes también reafirmaron su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y destacaron la función de los clubes en la formación, la contención y el desarrollo de los jóvenes.

Durante el encuentro, los dirigentes compartieron documentos, diagnósticos y perspectivas sobre los desafíos de la actividad, de acuerdo con lo informado por ambas entidades. Coincidieron, además, en la importancia de sostener espacios de trabajo entre clubes que permitan abordar esos asuntos con una mirada de largo plazo.

La reunión también contó con la participación de Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri por River. Por Estudiantes, Martín Gorostegui y Juan Martín Cerolini acompañaron a Verón. El encuentro marcó el inicio del trabajo conjunto que las dos instituciones anunciaron públicamente tras la reunión.

En el documento, los clubes sostuvieron que tienen la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento del fútbol argentino y promover ámbitos de diálogo para pensar su futuro de manera colectiva. La mesa permanente será el espacio elegido para dar continuidad a ese intercambio y avanzar en la elaboración de las propuestas.

Leé también

Di Carlo asumió errores por los apartados y respaldó a Coudet

River atraviesa horas decisivas: Di Carlo hablará sobre la crisis y el futuro de Coudet

Di Carlo chicaneó a Boca por los títulos del amateurismo