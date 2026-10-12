Boca conservó el segundo puesto de la tabla anual después de que Independiente Rivadavia perdiera 5-0 ante Rosario Central y Argentinos Juniors empatara 1-1 con Platense. Los resultados dejaron al equipo de Rodolfo Arruabarrena a un punto de la cima, aunque todavía depende del encuentro entre Vélez y Lanús para cerrar la fecha 12 en esa posición.

El empate 2-2 frente a Instituto había dejado a Boca expuesto a retroceder en la clasificación. Sin embargo, el líder no pudo ampliar su ventaja y Argentinos alcanzó al Xeneize en puntos, pero quedó por debajo por diferencia de gol. Así, la igualdad de Boca tuvo un costo menor al que podía representar antes de esos partidos.

Independiente Rivadavia continúa primero con 52 unidades, mientras que Boca y Argentinos suman 51. La diferencia de gol sostiene al conjunto de Arruabarrena en el segundo escalón y ubica al equipo de La Paternal en el tercero. Rosario Central, además de frenar al puntero con una goleada, llegó a 50 puntos y quedó a uno de ambos.

El partido pendiente entre Vélez y Lanús puede volver a modificar ese orden. El Fortín tiene 49 unidades y necesita ganar como visitante para superar a Boca. Una victoria lo llevaría a 52 puntos; un empate o una derrota dejarían al Xeneize en el segundo lugar al término de la jornada.

La disputa tiene dos premios en juego. La tabla anual otorga tres plazas para la Copa Libertadores 2027 a los equipos mejor ubicados que no consigan clasificarse por otra vía. Además, esta temporada el primero de esa clasificación será consagrado campeón y sumará un título oficial. Para Boca, la cercanía con el líder mantiene abiertos ambos objetivos.

Ese panorama se combina con otros compromisos del equipo de Arruabarrena. Boca está en las semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y también ocupa puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. La pelea por la acumulada forma parte, entonces, de una recta final con varios frentes deportivos abiertos.

Los resultados del domingo le permitieron sostener su lugar, pero dejaron una clasificación ajustada. Entre Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos y Rosario Central hay apenas dos puntos de diferencia. Con Vélez todavía en condiciones de superar al Xeneize, el cierre de la fecha definirá desde qué posición continuará la búsqueda de la cima y de un cupo en la próxima Libertadores.