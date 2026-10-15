El diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley para declarar por dos años la emergencia económica del sector editorial y librero de Santa Fe. La iniciativa propone beneficios para comprar libros, financiamiento y alivio impositivo para micro, pequeñas y medianas empresas con domicilio fiscal y actividad en la provincia.

Las medidas apuntan a sostener la actividad, preservar empleos y garantizar la producción, circulación y acceso al libro. El plazo de emergencia comenzaría a correr cuando la propuesta se convierta en ley: los beneficios forman parte del proyecto presentado y todavía no están vigentes.

La iniciativa responde a un pedido de apoyo de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa). Según los datos de esa entidad, entre enero y agosto de 2026 la facturación real del rubro cayó un 41,5% respecto del mismo período de 2023. En esa comparación, la cantidad de libros vendidos disminuyó un 25% y los costos operativos de servicios, comunicaciones y transporte aumentaron un 31,1% en términos reales.

Uno de los ejes es la creación del Programa Provincial de Estímulo a la Lectura y Comercio de Libros. La propuesta contempla reintegros posteriores a la compra de al menos el 20% y un mínimo de tres cuotas mediante Billetera Santa Fe. El costo del beneficio se distribuiría en partes iguales entre la librería, el banco o billetera y la provincia.

El mecanismo previsto es un reintegro, sin descuento en el ticket. Según el planteo del proyecto, esa modalidad permitiría respetar el precio uniforme del libro establecido por la Ley Nº 25.542.

Para dar liquidez a las empresas, el texto incluye créditos con tasa de interés bonificada. Podrían destinarse a capital de trabajo, reposición de stock, compra de papel e insumos de edición e impresión, refinanciación de pasivos, modernización tecnológica y apertura de canales de venta. Se instrumentarían a través del agente financiero provincial o de entidades con las que se firmen convenios.

El alivio fiscal comprendería la exención del Impuesto Inmobiliario para los locales destinados a librerías, editoriales o sus depósitos durante la emergencia. También alcanzaría al Impuesto de Sellos sobre contratos de alquiler, prórrogas y renovaciones de inmuebles cuyo destino principal sea esa actividad.

Además, se propone crear por dos años el Fondo Provincial de Fomento del Libro, dentro del Ministerio de Cultura. Podría otorgar aportes no reintegrables para publicar obras de autores santafesinos, con prioridad de impresión en talleres de la provincia, y adquirir libros para bibliotecas populares, escolares y públicas.

Ese fondo también permitiría financiar la participación de editoriales y librerías santafesinas en ferias provinciales, nacionales e internacionales, acciones de promoción de la lectura y las herramientas previstas en la iniciativa. Como antecedente de la crisis, el texto legislativo menciona el cierre de la Librería Técnica de Rosario después de más de medio siglo de trayectoria.