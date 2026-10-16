Un trabajador rural de 70 años murió ahogado este jueves en una zona rural de Villa Ocampo, en el departamento General Obligado, mientras participaba del traslado de ganado hacia terrenos más altos por las inundaciones. La víctima fue identificada como Jorge Eliezer Hardy.

El hecho ocurrió en el sector de bañados conocido como La Víbora, a unos 15 kilómetros del casco urbano. Hardy intentaba guiar a uno de los animales cuando cayó a una laguna. Sus compañeros encontraron el cuerpo después.

El médico policial que intervino constató que la causa de muerte fue asfixia por inmersión y que el cuerpo no presentaba signos de violencia. El trabajador y otras personas estaban movilizando la hacienda para retirarla de los sectores afectados por el avance del agua.

Los llamados al 911 alertaron sobre la muerte y dieron lugar a un operativo en el que participaron representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), efectivos policiales, personal de la división Criminalística y Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo.

La zona donde ocurrió el hecho es un área rural baja que integra el valle aluvial del Paraná y los humedales del sitio Ramsar Jaaukanigás. La crecida del río, vinculada con las intensas lluvias registradas en el norte de su cuenca, provocó anegamientos en sectores rurales y áreas insulares del norte santafesino.

Ante el avance del agua, los productores comenzaron a trasladar sus animales hacia terrenos que permanecen fuera de las zonas inundadas. Estas tareas buscan resguardar la hacienda de los establecimientos afectados.

En ese contexto, la Sociedad Rural de Reconquista lanzó una convocatoria para reunir información sobre campos disponibles para alquiler o pastaje. La iniciativa apunta a facilitar el traslado y el resguardo de los animales que deban ser retirados de las áreas anegadas.

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