La corrupción aparece como la principal preocupación de los consultados en un relevamiento atribuido a Bloomberg, con un 50,3% de menciones. Le siguen el desempleo, con el 44%, y la impunidad y el sistema judicial, con el 34,6%. La inflación queda en el quinto puesto, detrás de la situación económica general.

El cuestionario permitía seleccionar hasta tres opciones. Por eso, los porcentajes corresponden a menciones que pueden superponerse: una misma persona podía señalar, por ejemplo, tanto la corrupción como la falta de empleo. Los resultados no representan grupos separados ni deben sumar el 100%.

El orden difundido coloca las inquietudes por la corrupción y el funcionamiento de la Justicia entre las primeras posiciones. Sin embargo, el desempleo ocupa el segundo lugar, por lo que los problemas económicos mantienen una presencia importante entre las respuestas. La ubicación de la inflación por debajo de otras opciones tampoco significa que haya dejado de preocupar a quienes participaron.

Después de los primeros cinco puestos figura el debilitamiento de la democracia y de las instituciones. La educación y la inseguridad quedan fuera de ese grupo inicial. Entre los últimos temas mencionados aparecen el narcotráfico, la salud, la obra pública, el medio ambiente, la migración y el costo de la electricidad. No se informan porcentajes para estas categorías.

La información disponible no precisa cuándo se realizó el trabajo de campo, cuántas personas participaron, cómo fueron seleccionadas ni qué cobertura geográfica tuvo la consulta. Tampoco incluye un margen de error o una ficha técnica que permita evaluar su representatividad.

Además, no se presentan mediciones anteriores comparables. Así, el relevamiento ofrece un orden de preocupaciones entre sus participantes, pero los datos difundidos no alcanzan para establecer por sí solos cuánto cambiaron las prioridades de la población ni cuándo se produjo ese cambio.