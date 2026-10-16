La UEPC pide reabrir la paritaria docente en Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) pidió al Gobierno provincial una convocatoria urgente para revisar el acuerdo salarial docente y negociar una recomposición para los últimos meses del año. El sindicato también llevará a la discusión reclamos de estabilidad laboral, reconocimiento de tareas y realización de concursos.

Roberto Cristalli, secretario general del gremio, informó en declaraciones a Cadena 3 que este viernes 16 de octubre enviaron una solicitud al secretario general de la Gobernación para activar la cláusula de revisión del acuerdo firmado en abril. La organización espera reunirse entre el lunes y el martes, antes de la asamblea de delegados departamentales prevista para el miércoles próximo.

El gremio todavía no definió un porcentaje de aumento ni una propuesta económica concreta. Según explicó Cristalli, ese planteo se resolverá con participación de los docentes. La prioridad será obtener una mejora para los próximos meses, mediante incrementos porcentuales u otras alternativas que puedan discutirse en la negociación.

El dirigente sostuvo que comprobar el cumplimiento de lo pactado no será suficiente para responder a las dificultades económicas de los trabajadores. Aunque aseguró que, según los cálculos sindicales, los aumentos acordados superan a la inflación entre 10 y 14 puntos, insistió en que los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades de los hogares. Para las maestras de grado, ubicó esa diferencia en 14 puntos.

Cristalli también afirmó que un 92% de las familias están endeudadas, aunque en el material disponible no se precisó el origen ni el alcance de ese dato. Su planteo fue que la revisión debe contemplar la situación económica de los docentes, además de evaluar lo establecido en el convenio vigente.

Ante la posibilidad de no obtener respuestas, el secretario general expresó la voluntad de mantener el diálogo, pero no descartó medidas de fuerza. Aclaró que cualquier definición se adoptará mediante los mecanismos internos del sindicato. El acuerdo salarial, según precisó, se extiende hasta el 31 de enero.

El reclamo también incluye demandas nacionales. Cristalli recordó la participación de la UEPC en la Marcha Federal Universitaria y pidió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de la paritaria nacional. Consideró que las dificultades alcanzan al conjunto de la educación pública.

Por otra parte, el dirigente confirmó que fueron depositados los pagos por la participación de docentes secundarios de las modalidades orientada y técnica en las pruebas PISA. Señaló que el sindicato había solicitado un reconocimiento equivalente al de las pruebas Aprender y valoró la medida como un logro gremial. También reclamó que el reconocimiento de tareas adicionales se extienda a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.