El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves 15 de octubre la inauguración de la nueva rotonda construida en la intersección de las rutas provinciales 13 y 66, en el departamento San Martín. Durante el acto también quedó habilitado el sistema de iluminación, como parte de una intervención destinada a mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos viales.

La obra responde a un reclamo de la región que, según señalaron las autoridades provinciales, había sido incorporado a los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

La nueva infraestructura busca ordenar el tránsito en un punto de conexión utilizado por vehículos particulares, transporte de cargas y actividades vinculadas con la producción regional.

Pullaro destacó la inversión provincial en infraestructura

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la provincia recibió una red vial con importantes necesidades de mantenimiento y que su administración decidió priorizar las obras vinculadas con la actividad productiva.

Pullaro aseguró que, en menos de tres años, su gobierno alcanzó un nivel de inversión comparable al realizado durante ocho años de gestiones anteriores. Se trata de una afirmación del gobernador que no fue acompañada, en la información difundida, por un detalle presupuestario que permita contrastar las cifras.

Además, vinculó la ejecución de obras con la administración de los recursos públicos.

“Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza y se pueden hacer las obras que veníamos esperando durante mucho tiempo”, expresó.

El gobernador adelantó que durante los próximos meses se inaugurarán otros proyectos que actualmente se encuentran en sus etapas finales.

Seguridad vial y nuevas rotondas en Santa Fe

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la intervención en las rutas 13 y 66 formó parte de las prioridades identificadas antes del inicio de la actual gestión.

Según indicó, el senador departamental Esteban Motta había planteado la necesidad de intervenir ese cruce debido a su importancia para la circulación regional.

Enrico también señaló que la provincia impulsa un programa de construcción y adecuación de rotondas para mejorar las condiciones de seguridad.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, Santa Fe contaba con 19 rotondas y actualmente se trabaja en un programa que comprende más de 60 intervenciones de este tipo.

Por otro lado, el ministro informó que en el departamento San Martín se desarrollan distintas obras de infraestructura junto con municipios y comunas.

En ese tramo de su discurso mencionó 84 obras, aunque el desglose informado —55 en ejecución y 32 terminadas— suma 87. El comunicado oficial no aclara esa diferencia.

Un proyecto reclamado por la región

El senador Esteban Motta destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las autoridades locales para concretar la intervención.

Por su parte, el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, agradeció la ejecución del proyecto y señaló que se trataba de uno de los compromisos asumidos por el gobernador.

También participaron del acto la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, y autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, entre otros funcionarios.

Con la rotonda habilitada, el cruce de las rutas 13 y 66 incorpora una nueva configuración de circulación e iluminación. Su impacto sobre la seguridad vial podrá evaluarse a partir del funcionamiento del sector y de los registros de siniestralidad posteriores a la intervención.