Estudiantes de La Plata iguala con Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que se disputa este jueves 15 de octubre en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Al corte informativo de las 23.03, el encuentro continúa en desarrollo.

El cruce comenzó a las 21.30 y abre la serie que definirá a uno de los finalistas del torneo continental. El conjunto argentino juega el primer encuentro ante su público, mientras que el equipo brasileño tendrá la localía en la revancha.

La vuelta está prevista para la semana próxima en el Maracaná, en Río de Janeiro. Allí se resolverá cuál de los dos equipos avanzará a la instancia decisiva de la Libertadores.

Estudiantes busca aprovechar su presentación en La Plata para llegar con ventaja al segundo partido. Flamengo, por su parte, intenta conseguir un resultado que le permita afrontar en buenas condiciones la definición en Brasil.

La información disponible al cierre de esta actualización señala la igualdad, pero no precisa el marcador ni detalla goles o incidencias del juego.