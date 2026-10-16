El Gobierno de Santa Fe entregó 39 viviendas a familias del departamento San Martín, en el marco de dos planes habitacionales desarrollados en las ciudades de San Jorge y Sastre. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó las actividades realizadas este jueves, acompañado por funcionarios provinciales y autoridades locales.

La inversión total anunciada superó los 2.477 millones de pesos. De las unidades adjudicadas, 27 corresponden a San Jorge y las otras 12 a Sastre, dos localidades que, según sus autoridades, llevaban aproximadamente dos décadas sin concretar proyectos habitacionales de estas características.

Sastre recibió 12 viviendas después de 17 años

En Sastre, la Provincia destinó 877 millones de pesos a la construcción de 12 viviendas ubicadas en el barrio Sasort. Según la información oficial, hacía 17 años que no se inauguraban unidades habitacionales en la ciudad.

Cada casa cuenta con una superficie de 61,73 metros cuadrados, dos dormitorios, cocina, estar-comedor, lavadero y conexiones a los servicios de agua, cloacas, electricidad y gas.

El proyecto también contempló trabajos complementarios, entre ellos redes eléctricas, desagües, calles con estabilizado granular, veredas, rampas peatonales y espacios verdes.

Durante la actividad, siete vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas.

La intendenta Mary Brunazzo destacó la importancia de retomar las políticas habitacionales. Por su parte, Carla y Alexis, integrantes de una de las familias adjudicatarias, expresaron su satisfacción por acceder a su casa y comenzar una nueva etapa.

San Jorge sumó 27 casas con una inversión de $1.600 millones

En San Jorge, la inversión provincial superó los 1.600 millones de pesos y permitió finalizar 27 viviendas construidas mediante administración municipal.

El intendente Juan Pablo Pellegrini explicó que hacía más de 18 años que no se ejecutaba un plan de estas características en la localidad.

Las unidades cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y conexiones a los servicios esenciales. Además, se realizaron trabajos de infraestructura cloacal y vial.

Durante el acto también se entregó un título de propiedad.

Pullaro anunció que buscará ampliar los planes habitacionales

Durante su intervención, Pullaro sostuvo que la Provincia continuará destinando recursos a la construcción de viviendas y reconoció que Santa Fe mantiene una importante demanda habitacional.

El mandatario afirmó que, en los primeros 34 meses de gestión, su administración ejecutó más obra pública que durante los ocho años anteriores. Se trata de una comparación realizada por el gobernador que requiere datos oficiales homogéneos para su verificación.

Además, explicó que las primeras prioridades estuvieron vinculadas con seguridad e infraestructura vial y que la próxima etapa buscará incorporar más proyectos sociales, culturales, deportivos y habitacionales.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la ejecución de obras con fondos provinciales, mientras que el senador Esteban Motta recordó que ambos planes habitacionales respondían a gestiones iniciadas años atrás.

Por otro lado, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios constituye una herramienta para contribuir al financiamiento de futuros proyectos.

La entrega de las 39 unidades permitió ampliar la disponibilidad de viviendas en ambas localidades. Por el momento, no se informaron fechas ni cantidades concretas para nuevas adjudicaciones en el departamento San Martín.