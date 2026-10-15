El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves la rotonda en la intersección de las rutas provinciales 13 y 66, en el departamento San Martín. También quedó en funcionamiento el sistema de iluminación del cruce, una intervención destinada a ordenar la circulación y mejorar la seguridad vial en la región.

La obra responde a un reclamo que el Gobierno provincial describió como histórico y que había incorporado entre sus compromisos de campaña. La habilitación fue acompañada por autoridades provinciales y locales, entre ellas el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador departamental, Esteban Motta; y el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini.

Durante el acto, Enrico sostuvo que la intervención había sido señalada como una prioridad regional antes del inicio de la gestión. Según sus declaraciones, difundidas por el Gobierno provincial, Motta le había planteado que ese cruce era la obra más necesaria de la zona. A partir de ese pedido, explicó, se avanzó con la planificación y el proyecto.

El ministro vinculó la nueva rotonda con un programa de transformación de intersecciones viales. Afirmó que había 19 rotondas y que actualmente la Provincia trabaja en más de 60, aunque el reporte oficial no precisó cuántas de esas intervenciones están terminadas ni los plazos de ejecución de las restantes.

Pullaro, por su parte, defendió la inversión en infraestructura como una herramienta para aumentar la producción y generar empleo. En el discurso difundido por la Provincia, sostuvo que su administración encaró un amplio programa de obra pública en un contexto económico nacional difícil.

El gobernador aseguró que en menos de tres años se invirtió el equivalente a lo ejecutado en ocho años. Esa comparación fue presentada como un balance de gestión, sin montos ni detalles sobre los períodos y criterios utilizados. También anticipó que en los próximos meses se mostrarán otras obras que están próximas a finalizar.

Motta destacó el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para concretar la intervención. Martini agradeció la ejecución y valoró que el compromiso asumido se haya traducido en una obra habilitada.

Del acto participaron además la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García, y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, junto con otras autoridades. El comunicado oficial no informó el costo de la rotonda, el plazo que demandó su construcción ni datos de siniestralidad del cruce que permitan evaluar posteriormente el impacto de la intervención.