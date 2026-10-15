Belgrano empata 1 a 1 ante Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores femenina, este jueves 15 de octubre en Quito, Ecuador. El equipo de Alberdi, único representante argentino en el certamen, se puso en ventaja con un gol de Alaides Paz, pero el conjunto anfitrión consiguió la igualdad por intermedio de Páez. El encuentro continúa en desarrollo.

El partido corresponde a la primera fecha del Grupo B y comenzó a las 17. La participación marca un hito para el fútbol femenino de Belgrano, que disputa por primera vez la competencia continental.

En el arranque, ambos equipos intentaron controlar la pelota y construir sus ataques a partir de la posesión. Belgrano buscó avanzar por los extremos, especialmente por el sector derecho, donde tuvo presencia Alaides Paz.

La primera oportunidad clara fue para Independiente del Valle a los 15 minutos. Después de un centro desde la derecha, Guerra recibió en el área chica, pero su definición salió por encima del arco.

Belgrano abrió el marcador a los 25 minutos de la primera parte. Paz recibió un pase desde la banda izquierda y definió por arriba de la arquera ante su salida. Fue el primer gol de Las Piratas en su estreno en la Libertadores.

La ventaja duró pocos minutos. Páez consiguió el empate para el equipo ecuatoriano con un remate desde la zona del punto penal y dejó el resultado parcial 1 a 1.

Antes del encuentro, el club difundió un video con las futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por “La Pomu” Sánchez. En esas imágenes, las jugadoras se taparon un ojo y gritaron “¡Llegaron las Piratas!”, como presentación de su primera participación en el torneo.

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