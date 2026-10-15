La sesión convocada en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023 fracasó este 15 de octubre por falta de quórum. La oposición reunió a 121 legisladores en sus bancas y quedó a ocho de los 129 necesarios para habilitar el debate sobre el decreto de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión.

El resultado permitió al oficialismo evitar el tratamiento de una de las normas centrales de su programa económico. No hubo una votación sobre el contenido del decreto: la falta de asistencia suficiente impidió que comenzara la sesión y que se discutiera su derogación total, como pretendían los impulsores de la convocatoria.

El pedido había sido promovido por el kirchnerismo, sectores de la oposición dialoguista y otros bloques. La agenda incluía además iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias, que también quedaron sin tratamiento durante la jornada.

Entre las ausencias que afectaron la posibilidad de alcanzar el quórum figuraron legisladores vinculados a gobernadores que mantienen negociaciones con la Casa Rosada. También faltaron dos integrantes de Unión por la Patria, provenientes de Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El detalle de los otros diputados ausentes comprendió a representantes de ocho provincias: tres de Tucumán; dos de Jujuy y dos de Santa Fe; y uno de Salta, Misiones, Córdoba, Chubut y Neuquén. La falta de acompañamiento de algunos bloques provinciales ya había generado dudas durante las conversaciones previas a la sesión.

En ese marco, los diputados de Argentina Federal, espacio vinculado a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz, no habían firmado la convocatoria. La oposición llegó así al recinto sin tener asegurado el número necesario para comenzar el debate.

La próxima instancia parlamentaria está prevista para el 21 de octubre a las 12. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una nueva sesión que contempla asuntos sobre discapacidad y endeudamiento familiar, además de otros proyectos.

En paralelo, el oficialismo avanzó con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora disposiciones sobre la Ley de Tierras Rurales y los límites a la compra de campos por extranjeros. Esa propuesta cuenta con acompañamiento de sectores del PRO, de la Unión Cívica Radical y del diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

La sesión frustrada coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria y un paro de trabajadores estatales. Las movilizaciones universitarias reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras dentro del Congreso la oposición intentaba reunir el quórum.