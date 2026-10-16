La Copa Santa Fe tendrá actividad del viernes 16 al domingo 18 de octubre con competencias de básquet, ajedrez y ciclismo de pista en distintas localidades de la provincia. Uno de los encuentros centrales será la final del básquet de mayores masculino, prevista para el domingo a las 19 en el Club Atlético San Jorge.

Según la programación difundida por el Gobierno provincial, que impulsa el certamen con el apoyo de Lotería de Santa Fe, el básquet reunirá a las categorías U17 masculina y femenina, además de mayores masculinos. El ajedrez tendrá su jornada en la capital provincial y el ciclismo de pista se desarrollará en Rosario.

La competencia de mayores masculinos comenzará el viernes con cuatro partidos repartidos entre San Jorge y María Juana. En el Club Atlético San Jorge, Olimpia de Venado Tuerto enfrentará a Sanjustino a las 19.45. Luego, a las 22, Sportivo Rivadavia de San Genaro jugará contra Platense de Reconquista.

En el Club Atlético María Juana, Gimnasia y Esgrima de Rosario se medirá con Atlético de Tostado a las 19.45. El segundo encuentro de esa sede será a las 22, entre Atlético María Juana y Unión de Sunchales.

La definición continuará el sábado en el Club Atlético San Jorge, donde se disputarán las semifinales a las 19 y a las 21.30. Esa misma sede recibirá el domingo 18 el partido por el título.

En U17 masculino, la actividad se distribuirá entre viernes y sábado en Gimnasia y Esgrima de Rosario. Los cruces anunciados son Totoras Juniors ante Sportman y Villa Cañás frente a Santa Paula de Gálvez.

La categoría U17 femenina jugará el sábado en dos sedes. En San Lorenzo de Tostado se enfrentarán Alma Juniors de Esperanza e Independiente de Ataliva. En Almagro de Esperanza, el encuentro será entre Libertad de Sunchales y Atlético Cañada.

El sábado, desde las 14, la Copa Santa Fe de Ajedrez tendrá su jornada en El Molino Fábrica Cultural. El espacio está ubicado en Bulevar Gálvez 2350, en la ciudad de Santa Fe.

También el sábado, el Velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario recibirá la competencia de ciclismo de pista, con pruebas de scratch y vueltas puntuales. La programación incluye las categorías máster D, C y B; élite II/máster A —menores 2010 y 2011—; damas élite y juniors; y varones élite y juniors.

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