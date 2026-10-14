Rescataron a una perra de un pozo en Venado Tuerto

Una perra que había caído en un pozo de una vieja cerealera de Venado Tuerto fue rescatada este martes por la tarde. En el operativo intervinieron los Bomberos Voluntarios de la ciudad, con la colaboración de personal policial de la división Los Pumas.

El animal se encontraba dentro de un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad, perteneciente a un silo en desuso. Para llegar hasta él, los rescatistas utilizaron una escalera por la que descendieron dos bomberos.

Una vez abajo, ambos pudieron hacer contacto con la perra y cargarla en brazos para retirarla del pozo. El procedimiento permitió sacar al animal del lugar donde había quedado atrapado.

Tras el rescate, se señalizó el sector con cinta de peligro como medida preventiva.

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