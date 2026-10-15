Un total de 55 familias de seis localidades del departamento General López avanzaron en el proceso para obtener la escritura de sus viviendas mediante el programa provincial Tu Casa, Tuya. Las primeras jornadas de firma se desarrollaron el martes 13 y miércoles 14 de octubre, como resultado de las gestiones realizadas entre el Gobierno de Santa Fe, municipios y comunas de la región.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio informó que esta instancia representa el inicio de una nueva etapa del programa, destinado a regularizar la situación dominial de viviendas cuyos ocupantes todavía no cuentan con la documentación definitiva de propiedad.

Las gestiones se llevaron adelante con la intervención de la Dirección Provincial de Vivienda y Hábitat, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

Cómo se distribuyeron las primeras 55 firmas

Durante la jornada del martes 13 de octubre participaron seis familias de Christophersen, ocho de Diego de Alvear y diez de Sancti Spíritu.

El miércoles 14 fue el turno de nueve familias de San Francisco, diez de Maggiolo y doce de Hughes.

Localidad Familias Christophersen 6 Diego de Alvear 8 Sancti Spíritu 10 San Francisco 9 Maggiolo 10 Hughes 12 Total 55

Las firmas constituyen un avance administrativo, aunque todavía resta completar los procedimientos necesarios para concretar la entrega de las escrituras.

Di Gregorio destacó el trabajo con las comunas

La legisladora explicó que el proceso comenzó meses atrás, cuando las autoridades locales iniciaron relevamientos, reunieron documentación y presentaron expedientes ante los organismos provinciales.

“Detrás de cada una de estas firmas hay familias que llevan muchos años esperando poder tener la escritura de su casa”, expresó Di Gregorio.

Además, destacó la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, del ministro Lisandro Enrico y de las autoridades comunales Javier Martínez, Pablo Sosa, Cristian Vincenti, Ignacio Freytes, Juan Fetter y Mauricio Donatti, correspondientes a las seis localidades involucradas.

Según indicó, el trabajo conjunto permitió avanzar con los trámites que ahora ingresan en una nueva instancia.

Un programa que contempla unas 700 familias

La iniciativa provincial comenzó a desarrollarse en el departamento General López durante los primeros meses de 2026. En mayo se concretaron los primeros convenios con gobiernos locales para organizar los relevamientos y la presentación de documentación.

De acuerdo con la información difundida por la senadora, la primera etapa contempla aproximadamente 700 familias y comprende la participación de más de 20 localidades del departamento.

El objetivo es que los beneficiarios puedan obtener el título de propiedad de sus viviendas, una documentación necesaria para acreditar formalmente la titularidad del inmueble y realizar distintos trámites legales.

Qué falta para completar el proceso

Tras estas primeras firmas, los expedientes deberán continuar su recorrido administrativo hasta que estén dadas las condiciones para entregar las escrituras.

Por el momento, no se informó un cronograma definitivo para esas entregas ni para las próximas jornadas de firma.

Di Gregorio sostuvo que las gestiones continuarán en otras localidades de General López, a medida que se complete la documentación requerida.

De esta manera, las 55 familias que participaron de las primeras jornadas quedaron un paso más cerca de finalizar el proceso de regularización de sus viviendas.