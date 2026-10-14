El Gobierno nacional acordó con bloques aliados en Diputados impulsar la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La decisión quedó plasmada este miércoles 14 de octubre en un dictamen de comisión, un día antes de la sesión convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU 70/2023, que había derogado esa legislación.

La Libertad Avanza reunió, con el respaldo del PRO y la UCR, 34 firmas para un dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Al texto, que ya tiene media sanción del Senado, se incorporaron dos artículos para dejar sin efecto la derogación de la Ley 26.737 y restablecer su vigencia.

El entendimiento todavía debe pasar por el recinto. El tratamiento en Diputados quedó previsto para el 21 de octubre. Si la Cámara baja aprueba el proyecto con estos cambios, la iniciativa deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. Por lo tanto, el acuerdo alcanzado en las comisiones no equivale a la restitución de la ley.

La propuesta fue presentada por el diputado radical Diógenes González durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La norma que se busca recuperar fue sancionada en 2011 y establece restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.

Entre sus disposiciones, fija un máximo del 15% de tierras en manos extranjeras a escala nacional, provincial y departamental. Además, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros. También contempla restricciones para adquirir terrenos con determinados cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.

La concesión del oficialismo se produce en un momento decisivo para el futuro del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión. El Senado lo rechazó en marzo de 2024 y un rechazo de Diputados podría dejar sin efecto la totalidad del decreto.

La sesión convocada por la oposición para este jueves 15 de octubre tiene ese objetivo. El Gobierno busca preservar el resto de las reformas mediante un acuerdo específico sobre tierras. La caída completa del DNU alcanzaría disposiciones relacionadas con alquileres, comercio, transporte, medicina prepaga y otras actividades económicas.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluye, además, cambios en los procedimientos de expropiación, mecanismos para restituir inmuebles ocupados y disposiciones sobre desalojos por falta de pago. Esos puntos integran el texto previsto para debatirse el 21 de octubre, mientras que la discusión sobre el rechazo del decreto tiene una convocatoria anterior.