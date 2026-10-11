Cauan Barros, mediocampista de Vasco da Gama, sufrió un accidente automovilístico y no jugará el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. El futbolista de 22 años fue trasladado a un hospital, a dos días del encuentro previsto en la Bombonera.

Según informaciones de medios brasileños, Barros sufrió un corte profundo en el pie izquierdo que le demandaría varios días de recuperación. Al momento de conocerse la noticia, se aguardaba un parte médico oficial del club, por lo que no había un plazo confirmado para su regreso a la actividad.

La ausencia reduce las alternativas del conjunto brasileño para afrontar la serie. Aunque el volante había perdido espacio entre los titulares y era uno de los suplentes habituales, integraba las opciones de recambio en medio de una seguidilla de partidos.

El encuentro de ida está previsto para el martes 13 de octubre, a las 21:30, en el estadio Alberto J. Armando. Boca también llegará con bajas en el mediocampo: Leandro Paredes quedó afuera por un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

El capitán sufrió la lesión durante el partido contra Instituto. Había ingresado en reemplazo de Milton Delgado y, después de algunos minutos, pidió el cambio por una molestia muscular. La lesión lo dejará al margen de varios encuentros, incluida la semifinal frente a Vasco da Gama.

A esa ausencia se suma la de Tomás Belmonte, quien sufrió una rotura de meniscos. Con esas bajas, Rodolfo Arruabarrena deberá reorganizar el mediocampo. Delgado, Santiago Ascacíbar, Alarcón y Palacios aparecen entre las alternativas para cubrir ese sector, aunque la formación no estaba confirmada.

La revancha está programada para el 20 de octubre y todavía no tenía una sede definida. Según informó el periodista Germán García Grova, una jueza canceló la medida cautelar que obligaba a Flamengo y Fluminense a ceder el Maracaná para ese encuentro.

Esa decisión dejó pendiente la elección del estadio para cerrar la serie. Entre las alternativas figuraba el Nilton Santos, de Botafogo, que cuenta con césped sintético. Su utilización tampoco estaba confirmada, de modo que ambos equipos preparaban el primer cruce mientras continuaba sin resolverse dónde se disputaría la vuelta.

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