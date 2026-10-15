La diputada provincial Amalia Granata explicó este jueves 15 de octubre, durante la sesión de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que faltó a la reunión anterior porque debió someterse a varias punciones en la mama izquierda. Según relató, los análisis posteriores determinaron que las lesiones eran benignas.

La legisladora hizo pública su situación después de recibir críticas por haber asistido al cumpleaños de una amiga en un hotel el mismo día que no concurrió a la Legislatura. Aseguró que había solicitado reposo médico por el procedimiento y que su paso por la celebración fue breve.

Durante su intervención, Granata contó que los estudios comenzaron con sus controles ginecológicos anuales. Una mamografía mostró alteraciones y su médico le indicó un examen ampliado. Según explicó, ese segundo estudio también presentó resultados anormales, por lo que le solicitaron una punción para analizar el tejido.

La diputada señaló que el procedimiento coincidió con la sesión a la que faltó. Sobre su presencia en el cumpleaños, sostuvo que fue a saludar a su amiga con la mama vendada y que necesitaba distraerse mientras esperaba el diagnóstico. También relató que pasó por la celebración después de una curación y luego regresó a su casa.

Granata describió esos días como un período de incertidumbre que afectó a su familia y a sus amigos. Ante sus pares, mostró las marcas que le habían quedado de las punciones y rechazó que su ausencia hubiera respondido a una salida recreativa. Afirmó, además, que las ocasiones en las que falta suelen estar vinculadas con problemas de salud o controles médicos.

“El resultado llegó y las lesiones son benignas. Un alivio, gracias a Dios”, expresó en el recinto al comunicar el desenlace de los estudios.

Su exposición ocurrió durante el tratamiento de una iniciativa relacionada con la prevención del cáncer de mama, en el marco de Octubre Rosa. A partir de su experiencia, pidió al gobierno provincial que refuerce las campañas de difusión para promover los controles y la detección temprana.

Según contó, mientras aguardaba los resultados, su médico le había transmitido tranquilidad porque los estudios del año anterior habían sido normales. La legisladora también destacó la posibilidad de realizar controles en establecimientos públicos sin contar con cobertura médica privada.

Más tarde compartió el video de su intervención en sus redes sociales y explicó que buscaba alentar la prevención. En el cierre de su exposición legislativa, reflexionó sobre la angustia de la espera y la importancia de disfrutar del tiempo con los hijos, los amigos y la familia.