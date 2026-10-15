El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Pentágono no transmitirá en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra militar condenado por el ataque que dejó 13 muertos en Fort Hood en 2009. La decisión revierte el plan de difusión pública que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado la semana pasada.

En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump sostuvo que la ejecución se mantiene para el próximo 3 de diciembre. También indicó que los familiares directos de las víctimas podrán asistir en persona si lo desean, aunque el procedimiento no tendrá transmisión audiovisual.

El mandatario calificó a Hasan como un “traidor” y consideró que mostrar su muerte podría haber tenido un efecto disuasorio. Sin embargo, explicó que cambió de postura porque muchas personas preferirían no verla, tanto en directo como a través de otro registro visual.

Hegseth había presentado la iniciativa durante una entrevista con el programa Human Events Daily, de la cadena Real America’s Voice. En esa conversación, argumentó que la transmisión por internet permitiría mostrar las graves consecuencias de cometer ese tipo de crímenes. Trump había autorizado el fusilamiento por recomendación del secretario de Defensa.

La propuesta de difundir la ejecución generó cuestionamientos y reservas incluso entre dirigentes cercanos al presidente. El vicepresidente J. D. Vance y el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresaron que no tenían intención de conectarse para verla y vincularon esa decisión con sus creencias religiosas.

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en agosto de 2013, tras ser declarado culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado. El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en un centro médico de la base militar de Fort Hood, en Texas, donde soldados realizaban evaluaciones antes de ser enviados a Afganistán. Además de las 13 personas fallecidas, hubo 32 heridos.

El condenado se desempeñaba como psiquiatra del Ejército y había atendido a veteranos que regresaban de Irak y Afganistán. Había sido trasladado a Fort Hood pocos meses antes del tiroteo y estaba próximo a desplegarse en Afganistán.

Durante el juicio militar, Hasan asumió su propia defensa, reconoció los hechos y afirmó que había cambiado de bando para defender a los talibanes. Los disparos policiales que recibió durante su detención lo dejaron en silla de ruedas.

Permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó examinar su caso.

Leé también

Estados Unidos recuerda los 25 años del atentado del 11S

El Gobierno busca que Estados Unidos investigue a los Eskenazi por su ingreso a YPF

Milei prepara dos nuevos viajes a Estados Unidos antes de finalizar 2026